وزارة الأوقاف تعلن فتح باب الانتقال للأئمة المعينين لشمال سيناء

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب الانتقال للأئمة المعينين على درجة وظيفية ثابتة الراغبين فى العمل بمديرية أوقاف شمال سيناء، وفق الشروط التالية:
1 - أن يتمتع بحسن السير والسلوك.
2 - تقرير امتياز آخر ثلاث سنوات.
3 - أن لا يزيد السن عن خمسين عاما.
4 - اجتياز المقابلة الشخصية بديوان عام الوزارة.
5 - أن يكون معينا على درجة وظيفية ثابتة.
6 - أن يكون سليم الحواس.
للراغبين فى الانتقال التقدم فى موعد أقصاه الخميس 30 مارس 2023م عبر الرابط التالي: https://forms.gle/VF1YZvFUuAbEBwcc7
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