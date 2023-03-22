القوى العاملة: دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات بدمياط

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط ، بشأن بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة، وذلك لـ 10 متدربات منهم 4 فتيات من ذوى الهمم والقدرات، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل حقيقية ولائقة لهم، تؤهلهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى مع إعطاء الأولوية في تلك الفرص لذوى الهمم للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم .

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط ، في تقريرها أن البرنامج التدريبي المجانى بمركز التدريب المهنى بدأ تحت إشراف ادارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، وفق خطة التدريب المهنى للعام 2022 – 2023 وذلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة .

وأضافت مدير المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بفرص التدريب المتاحة من خلال التقديم بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة وعنوانه المنطقة الصناعية بجوار محطة بنزين التعاون للبترول بدمياط الجديدة، ويحصل المتدربون في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهل الشباب للحصول على فرصة عمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى في المحافظة أو خارجها .