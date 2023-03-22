وزير الزراعة يكلف المسئولين عن المنافذ الالتزام بالأسعار المخفضة

كتبت أسماء نصار

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.

وتطرح وزارة الزراعة فى منافذها نحو أكثر من 80 سلعة "أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى و الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – أسماك مجمدة – عسل -زيت زيتون – ألبان ومصنعاتها" وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 45%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.

الجدير بالذكر، أن المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان بالجيزة مفتوح طوال شهر رمضان، و يتم يوميًا مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 25-45%، لرفع العبء عن المواطنين، فى اطار مبادرة " خير مزارعنا لاهالينا".