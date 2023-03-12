الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر الأحد، 12 مارس 2023 12:00 ص المترو إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وزير التموين: 400 شركة تشارك فى معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بالقاهرة التنمية المحلية: 118 مليار جنيه إجمالى استثمارات ضختها الدولة ببنى سويف المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر "الأرصاد" تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: درجات الحرارة ستنخفض ننشر عناوين مقرات التدريب للمعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالقاهرة وزير الاتصالات: افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية وجارى إنشاء 17 أخرى المحطات النووية: انطلاق سفينة مزودة بمعدات الضبعة من مدينة سانت بطر سبرج الصحة: فحص 4 ملايين و544 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات.. اليوم المالية: 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة لتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي الصحة تصدر تحذيرات هامة حول تناول المسكنات بدون استشارة الطبيب.. تفاصيل الصحة:فحص 1.8مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية «العناية بصحة الأم والجنين» تعرف على الأيام المحددة لكل جامعة للتقديم فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. صور استمرار مد معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة.. التفاصيل السكة الحديد تعدل مواعيد عدة قطارات لتناسب شهر رمضان.. تفاصيل خليك واعى.. لا صحة لاستيراد لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق (إنفوجراف) غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وأتربة عالقة ورياح نهارا والعظمى بالقاهرة 29 درجة وزيرة الهجرة تستقبل مستثمرا مصريا بارزا بأمريكا لبحث الاستثمار في مصر التعليم: أسئلة الثانوية تتضمن إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة الموافقة على المشروعات البيئية خلال أسبوع بدل 60 يوما .. اعرف التفاصيل وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان المستشفى الجنوبى بمعهد الأورام الصحة: استكمال خطة الإحلال والتجديد بماكينات الكلى ومحطات معالجة المياه الرى تصدر قرارًا هامًا بشأن مشروعات الصرف وحفظ محصول القمح نظافة القاهرة تسمح بالتصوير الفوتوغرافى داخل مشتل البراجيل.. صور الزراعة: الدولة تهتم بالتعاونيات كأسلوب شعبى يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية وزير القوى العاملة يتفقد لجان الانتخابات التكميلية العمالية لممثلي إدارات 5 شركات وزيرة التضامن تعلن انطلاق معرض ديارنا عربية للعبايات ومستلزمات رمضان الخميس الجامع الأزهر يعلن خطة رمضان.. صلاة التراويح 20 ركعة يوميًّا بجزء كامل مايا مرسى تجتمع بنائبة رئيس لجنة العمل المعنية بالطفل والمرأة الصينية وزير الصحة يتابع مؤشرات انتظام العمل بالمنظومة الإلكترونية للمبادرات الصحية الزراعة: معرض دائم للزهور والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج وتكنولوجيا الزراعة الذكية اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخبار اليوم الموضوعات المتعلقة أخبار 24 ساعة.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والإعدادية السبت، 11 مارس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها الجمعة، 10 مارس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: البلاد تتعرض لحالة عدم استقرار الاثنين الخميس، 09 مارس 2023 12:05 ص أخبار × 24 ساعة.. التموين: طرح كوبونات سلع تبدأ من 50 جنيها فى المجمعات الأربعاء، 08 مارس 2023 12:08 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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