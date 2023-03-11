الزراعة: معرض دائم للزهور والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج وتكنولوجيا الزراعة الذكية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور مسعد قطب المشرف العام على الزراعات المحمية ، أنه تم رفع كفاءة موقع الإدارة بالدقي لتكون معرضا دائما للزراعات المحمية بالتعاون مع القطاع الخاص يتم من خلاله عرض المنتجات والابتكارات والتكنولوجيات وكذلك معرض دائم للزهور ومستلزمات الانتاج والسلع الغذائية بمشاركة 62 عارضا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص .

وأضاف أن المعرض يحتوى على نباتات الزينة (النباتات الحولية والمعمرة وزهور القطف وبراعم أزهار وأكاليل الزهور وشتلات الفاكهة بكافة أنواعها الاستوائية وأشجار الفاكهة النادرة وشتلات الخضر للزراعات المحمية والحقل المكشوف ويتم عرض مخرجات البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر وهى بذور وهجن مصرية ومتوافقة ومتأقلمة مع الظروف المحلية وذات جودة عالية و لاند سكيب وأعمال تجميل للمناظر الطبيعية والهندسية و أشجار مصدات الرياح بغرض حماية ووقاية المزروعات والحيوانات من تأثير وأضرار الطقس والتغيرات المناخية وإنتاج الأشجار الخشبية و زراعات الأسطح وهى طريقة متطورة يتم فيها إستخدام أوساط زراعية لزراعة أسطح المنازل، المكاتب والمساحات المكشوفة بشكل جمالي مكثف يرفع كفاءة استخدام المياه و المستلزمات الزراعية "التقاوي المعتمدة - الأسمدة المعدنية - مستلزمات الري - المبيدات - الأعلاف الحيوانية - الآلات الزراعية " و مخصبات ومنتجات عضوية (الكربون الحيوي – البايوتشار- خل الخشب - أسمدة عضوية - سماد الكمبوست - استخدام الأعداء الطبيعيين و منتجات غذائية ويضم المعرض أنواع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بالإضافة إلى الخضار بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وبجودة عالية.

وتابع أن المعرض يحتوى أيضا على أشغال يدوية منزلية سهلة وبسيطة الصنع، و إستنبات الشعير باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية لتخفيض كلفة الإنتاج الحيواني والترويج لإنتاج الأزولا واستخدامه كعلف تكميلي في منتجات الألبان والدواجن والبط وإنتاج الأرانب وكذلك تغذية الأغنام و الصباريات بكافة أنواعها وخصائصها وأشكالها وفوائدها.

ومن ناحيته اكد بلال على بالزراعات المحمية أن المعرض الدائم سوف يستمر طوال العام بموقع الدقي للزراعات المحمية 6 شارع ميشيل باخوم أمام نادي الصيد من 10 صباحاً حتى 9 مساءً ونستقبل الزائرين طوال أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن عدد العارضين: بلغ حتى الآن، حوالي 60 شركة من منتجي الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى بعض المؤسسات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقد تم اختيار العارضين من بين مئات الشركات التي تقدمت بعد دراسة كل شركة على حدة وما تتميز به في هذا المجال وتم الاختيار بعناية ووضعنا شرط الخبرة والتمكن من الإنتاج المتميز وان تكون الشركات مسجلة ولها وثائق قانونية ومرخصة. كما تم فتح المجال امام الطلبة بالجامعات المصرية لعرض منتجاتهم بالمعرض وخلق فرص للتدريب والممارسة بين كبار المنتجين في مصر والزائرين من الخارج كبوابة لمشروعات التشجير في مصر في هذا المجال.

وأضاف "على" ان استراتيجية إنشاء الواحة الخضراء أو المعرض الدائم تهدف إلى توفير كافة المنتجات الزراعية والغذائية وعرضها من خلال تكنولوجيات وابتكارات ذكية والمساعدة في التنمية وتوفير فرص العمل للشباب وطلبة الجامعات والدراسات العليا بالتدريب والبحث العلمي والعملي وعرض منتجاتهم وتسويق المنتجات الزراعية للشركات وتنميه اصول الزراعات المحمية من خلال انطلاقة جديدة للقطاع الخاص للتسويق والعمل بشكل جماعي مع القطاع الحكومي. ويقدم المعرض قيمة مضافة في الترويج لنباتات الزينة والشتلات الزراعية كالفاكهة والاشجار المختلفة التي تستخدم في شوارعنا الجديدة.

كما يفتح سوقا تجارية واسعة لصيانة الحدائق والمتنزهات وتنسيق المدن والطرق كنشاط مهم في الجمهورية الجديدة، و يسهم في توفير وإيجاد نشاط جديد وهو توفير مستلزمات الحدائق للمواطن بأسعار تشجيعية والجديد في المعرض الدائم المجمع لنشاطات مختلفة تحت سقف واحد، ويستهدف مشروع الواحة الخضراء زيادة التصدير للخارج وخاصة إلى دول الخليج.