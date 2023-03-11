مايا مرسى تجتمع بنائبة رئيس لجنة العمل المعنية بالطفل والمرأة الصينية

كتب محمود راغب

اجتمعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW67 بنيويورك، بالسيدة لين يي، نائبة رئيس لجنة العمل المعنية بالطفل والمرأة التابعة لمجلس الدولة في جمهورية الصين، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النهوض بملف المرأة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون المشترك القائم بين مصر وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات ومن بينها ملف تمكين المرأة، مشيدة بدعم الصين للعديد من المشروعات التي ينفذها للمجلس القومي للمرأة والمعنية بتمكين المرأة والأسرة المصرية.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن التمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم المحاور التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة في الوقت الحالي وذلك في ضوء محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشيرة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبار المرأة شريك أساسي في المجتمع.

من جانبها أشادت السيده لين يي بالشراكة القوية بين البلدين في تنفيذ العديد من المشروعات، مشيرة إلى أن ملف تمكين المرأة من الملفات الهامة في الصين، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون بين مصر والصين في هذا الملف خلال الفترة القادمة.