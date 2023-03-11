وزير التموين: 400 شركة تشارك فى معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بالقاهرة

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور ‏‏على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من ‏الاتحاد العام للغرف التجارية حول تنظيم معرض سوبر ماركت "أهلا ‏رمضان"، وأن عدد الشركات والعارضين يصل ‏إلى حوالي 400 شركة وعارض ومورد ومنتج، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالشركات التابعة "، شركات الزيوت، والمطاحن، وشركتي الجملة العامة ‏والمصرية، وشركة قها، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية"، ‏وغيرها من الشركات العاملة في إنتاج السلع الغذائية.

يأتي ذلك في ضوء متابعة الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، للتحضيرات التي تتم قبل افتتاح معرض سوبر ‏ماركت "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر، والذي سوف يتم افتتاحه ‏رسمياً بحضور الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، هذا الأسبوع، على أن يتم فتحه للجمهور في اليوم التالي مباشرةً، ويأتى سوبر ‏ماركت "اهلا رمضان" ضمن 455 شادرا ومعرضا تم افتتاحهم ‏بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في انتشار معارض "أهلا ‏رمضان".

وقال أحمد كمال ‏المتحدث الرسمي للوزارة، إن المعرض سيستمر بعد افتتاحه حتى 21 مارس بطرح السلع بسعر التكلفة، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، وركن بكل سلسلة ‏تجارية، وأن المعرض سيوفر كل ‏الاحتياجات الغذائية من السلع الأساسية والسلع الرمضانية.‏