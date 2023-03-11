وزير التموين: 400 شركة تشارك فى معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بالقاهرة

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الاتحاد العام للغرف التجارية حول تنظيم معرض سوبر ماركت "أهلا رمضان"، وأن عدد الشركات والعارضين يصل إلى حوالي 400 شركة وعارض ومورد ومنتج، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالشركات التابعة "، شركات الزيوت، والمطاحن، وشركتي الجملة العامة والمصرية، وشركة قها، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية"، وغيرها من الشركات العاملة في إنتاج السلع الغذائية.
يأتي ذلك في ضوء متابعة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للتحضيرات التي تتم قبل افتتاح معرض سوبر ماركت "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر، والذي سوف يتم افتتاحه رسمياً بحضور الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، هذا الأسبوع، على أن يتم فتحه للجمهور في اليوم التالي مباشرةً، ويأتى سوبر ماركت "اهلا رمضان" ضمن 455 شادرا ومعرضا تم افتتاحهم بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في انتشار معارض "أهلا رمضان".
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إن المعرض سيستمر بعد افتتاحه حتى 21 مارس بطرح السلع بسعر التكلفة، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، وركن بكل سلسلة تجارية، وأن المعرض سيوفر كل الاحتياجات الغذائية من السلع الأساسية والسلع الرمضانية.
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