"الأرصاد" تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: درجات الحرارة ستنخفض

محمد شرقاوى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة لوجود ارتفاع في درجات الحرارة، خلال ساعات النهار.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجواء باردة لانخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لافتة إلى أنه متوقع ارتفاع الحرارة حتى يوم الاثنين، وتصل إلى 29 درجة، وتنخفض إلى 27 درجة يوم الاثنين.

وحذرت الدكتورة منار غانم، من الانخداع في انخفاض درجات الحرارة وتخفيف الملابس خاصة في ساعات الليل.

وتابعت: "وجود نشاط رياح في أقصى غرب البلاد بمطروح والسلوم وبعض مناطق الصعيد، يصاحبها رمال وأتربة، مشددة على كبار السن ومرضى الحساسية عدم الخروج من المنزل دون ارتداء الكمامات.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى ستكون 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى يوم الثلاثاء المقبل، وتتقدم الأمطار إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والبحر الأحمر قبل أن تنحصر مجددًا بداية من يوم الأربعاء على السواحل الشمالية.