ننشر عناوين مقرات التدريب للمعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عناوين مقرات قاعات التدريب للمعلمين المستهدفين للتدريب الـ30 ألف معلم مساعد، حيث أعلنت عن إقامة التدريب الخاص بالمعلمين المستهدفين للتدريب الـ 30 ألف معلم بأقرب مقر تدريب بالإدارة التابعة لمحل السكن تيسيراً عليهم، وذلك وفقا لتوجيهات أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية مع مراعاة الأتى:

-إحضار صورة الإخطار + صورة بطاقة الرقم القومي .

- في حال إكتمال القاعة يتم التحويل إلي أقرب قاعة .

- لايجوز الإنتقال إلي قاعة أخري بعد الحضور في اليوم الأول .

وناشد " موسي " المعلمين المستهدفين بسرعة التوجه لمقرات التدريب بالإدارت التعليمية التابعة لهم، والتى يتم الإعلان عنها في صفحة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك يوم الإثنين الموافق 13-3-2023 ،ويأتي ذلك حرصا على راحة المعلمين ومصلحة العمل.

وكان أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (30000) وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثانى، الثالث) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم إتاحة التقدم إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 23 /2 / 2023 حتى 9 / 3 / 2023، وتم رفع الحد الأقصى لسن خوض المسابقة بالا يتجاوز سن المتقدم 40 عاما من تاريخ نشر الإعلان، كما يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة.