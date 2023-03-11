وزير الاتصالات: افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية وجارى إنشاء 17 أخرى

كتبت هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة يعد أحد محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تحرص على نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار الرقمى بكافة المحافظات من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"؛ موضحا أنه تم افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى العام الماضى وجارى العمل حاليا على إنشاء 17 مركز جديد بالمحافظات؛ حيث من المقرر افتتاح 5 مراكز إبداع مصر الرقمية خلال النصف الأول من العام الجارى، على أن يتم افتتاح باقى المراكز خلال النصف الثانى من العام الجارى، ثم النصف الأول من عام 2024.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال افتتاح فعاليات النسخة الثانية لقمة "تكنى" للتكنولوجيا وريادة الأعمال Techne Summit بالقاهرة والتى تقام تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، والراعى الاستراتيجى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ حيث تعد قمة "تكنى" هى القمة الدولية الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط المتخصصة فى مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال. وتهدف إلى ربط منطقة الشرق الأوسط بأوروبا وأفريقيا. وتستضيف القمة هذا العام أكثر من 200 متحدث و180 مستثمر من أكثر من 30 دولة وما يزيد عن 100 عارض.

وفى كلمته أوضح الدكتور عمرو طلعت أن انشاء مراكز ابداع مصر الرقمية "كريتيفا" يأتى تجسيدا لاهتمام الدولة المصرية وإدراكها لأهمية اقتصاد ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت فى تنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية وفقا لمجموعة من المحددات وهى عدم البدء بالقاهرة حيث تم البدء بإنشاء 6 مراكز منهم 4 مراكز فى الصعيد بكل من أسوان وقنا والمنيا وسوهاج بالإضافة إلى إنشاء مركز فى كل من المنوفية والمنصورة ثم إنشاء مركز بالقاهرة والاسماعيلية؛ مضيفا أن المحدد الثانى يتمثل فى إقامة المراكز داخل الجامعات أو بالقرب منها من أجل التسهيل على الشباب فى الوصول إليها، وللاستفادة من أعضاء هيئة التدريس فى المشاركة فى الأنشطة التدريبية بالمراكز؛ بينما يتمثل المحدد الثالث فى الاستعانة بخبرات عالمية لإدارة هذه المراكز لنقل هذه المعرفة لمصر ولتوجيه نظر المستثمرين حول العالم للاستثمار فى الشركات الناشئة بمصر؛ مضيفا انه تم تدريب 120 شخص على إدارة الحاضنات ومراكز ريادة الأعمال للاعتماد على الكفاءات المحلية في إدارة المراكز بالمحافظات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التعاون مع كافة جهات الدولة لتسهيل إنشاء وعمل الشركات الناشئة ومنها التعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لإدراج ريادة الأعمال ومهارات العمل المهنى الحر ضمن مقررات الجامعات والمدارس لتدريب الشباب منذ بداية الدراسة الجامعية والثانوية على نشاط ريادة الأعمال ومقومات نجاح الشركات الناشئة؛ موضحا أنه تم البدء بحزمة من التعديلات التشريعية التى تسهل إنشاء هذه الشركات منها جعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، كما يتم العمل على إنشاء منظومة لإنشاء الشركات عن بُعد حيث تم الإعلان عن ذلك فى المؤتمر الاقتصادى ويتم حاليا بناء المنظومة الرقمية التى تمكن الشباب من إنشاء الشركة من خلال التقدم عبر منصة مصر الرقمية؛ مشيرا إلى النمو المتزايد لعدد الشركات الناشئة فى مصر وكذلك نمو عدد الشركات الناشئة المصرية التى استطاعت جذب صفقات استثمارية.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن نشاط ريادة الأعمال يعد أحد أركان الاقتصاديات الضخمة بالدول المتقدمة حيث يبلغ قوام هذه الصناعة على مستوى العالم نحو أكثر من 3 تريليون دولار.

هذا وقد أعرب الدكتور عمرو طلعت خلال اجتماعه مع القائمين على قمة "تكنى" عن سعادته بعقد دورة فى القاهرة بجانب الاسكندرية، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رعاية الشركات الناشئة المتميزة المشاركة فى قمة "تكنى" من أجل تطويرها خاصة الشركات خارج القاهرة وذلك عبر حاضنات مراكز إبداع مصر الرقمية.

الجدير بالذكر أنه تقام النسخة الثانية فى القاهرة لقمة تكنى على مدار يومين فى المتحف القومى للحضارة؛ وتتضمن 9 مسارات مُختلفة هى التكنولوجيا الإبداعية، والتمكين التكنولوجي، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والاستثمار، والدعاية والإعلان، وأكاديمية الأعمال للمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى مسابقتين لمشروعات ريادة الأعمال، و10 ورش عمل يقدمها متخصصون وخبراء محترفون، و5 جلسات نقاشية.

حضر فعاليات افتتاح قمة تكنى؛ دومنيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.