الصحة تصدر تحذيرات هامة حول تناول المسكنات بدون استشارة الطبيب.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تناول المسكنات بكثرة دون الرجوع للطبيب يتسبب فى إجهاد الكلى وإصابتها بكثير من الأمراض، وحذرت من تناول المسكنات بدون استشارة الطبيب.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه يجب الحرص على عدم استخدام الأدوية وخاصةً المسكنات والمضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، للحفاظ على صحة الكلى.

وتابعت الوزارة: "يمكنك الاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي من خلال المساعدة في الكشف المبكر والسيطرة على السكر وارتفاع ضغط الدم وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وسيتم تلقي العلاج مجانًا من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية".

. وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم تقديم خدمات مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبى، وأكثر من 750 قافلة طبية، بالإضافة إلى 757 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادى، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية