الصحة: استكمال خطة الإحلال والتجديد بماكينات الكلى ومحطات معالجة المياه



يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار العمل على تحقيق خطة التنمية المستدامة «مصر 2030» والمتمثلة في تعزيز الوقاية والقضاء على الأمراض المعدية، والحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم التوعية بأمراض الكلي من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتم تنظيم ورش تدريبية بالمحافظات للتعريف بكيفية التعامل مع المرضى وعائلاتهم، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية، تناولت عدة محاور، على رأسها التعريف بطرق التشخيص والعلاج والمتابعة لأمراض الكلي، مشيراً إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتسهيل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتوفير العلاج المناسب للحالات المستحقة.



وأشار «عبدالغفار» أنه وفقا لقاعدة بيانات ماكينات الغسيل الكلوي، تم زيادة أعداد الماكينات، بداية من عام 2022 وحتى مارس 2023 لتصل إلى 12328 بدلا من 11728 خلال عام 2021 مما ساهم في القضاء نهائيا على قوائم انتظار مرضى الغسيل الكلوي، مع إمكانية استيعاب مرضى جدد.



ومن جانبه، قال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة استكمال خطة الإحلال والتجديد لماكينات وكراسي الكلى، ومحطات معالجة المياة، والانتهاء من تجهيز المستشفيات الجاري تطويرها، بالإضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لفرق العمل بوحدات الغسيل الكلوى في مختلف المحافظات، مشيرا إلى إدخال خدمة الغسيل البريتوني، وخدمة جلسات البريزما فليكس، بـ 3 محافظات جديدة، وتعميم إنشاء عيادات متخصصة للكلى بمختلف المحافظات.



وقال الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي للصيادلة مسئولي مستلزمات الغسيل الكلوي، ومشرفات التمريض بوحدات الكلى في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظات (الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – القاهرة – الجيزة) وجاري استكمال البرنامج بباقي المحافظات.