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المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

السبت، 11 مارس 2023 06:31 م
المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن أحمد بكير، المتحدث باسم الشركة المصرية المشغلة لمترو الأنفاق، مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وجاءت كالتالى:
 
 
 
☆ قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحا.
 
☆ آخر قطار بالخط الأول من حلوان و من المرج الجديدة 12 وربع صباحا. 
 
☆ آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة و من المنيب 12 و نصف صباحا 
 
☆ آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12 و سبع دقايق صباحا  .
 
☆ آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12 و 38 دقيقة صباحا .
 
☆ يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الواحده صباحا . 
 
☆ محطة جمال عبدالناصر هى المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويتم مقابلة أخر قطار 12  ونصف صباحا  .
 
☆ محطة العتبة هى المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث ويتم مقابلة آخر قطار 12 و نصف صباحا.

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