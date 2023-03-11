نظافة القاهرة تسمح بالتصوير الفوتوغرافى داخل مشتل البراجيل.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة ، إتاحة مشتل البراجيل للتصوير الفوتوغرافي لعمل سيشن الأفراح بأسعار تنافسية، ضمن خطة الهيئة باستغلال كافه إمكانياتها من المشاتل الرئيسيه والأماكن الطبيعية الخلابة.

ويحتوى المشتل على أفضل أنواع النخل الملوكي، والأشجار النادرة والزورعات بكافة أنواعها، مما يشكل مناظر جمالية للتصوير الفوتوغرافي، وعمل سيشن للعرائس بأسعار تنافسية واستغلال أكثر من 70 فدان من اجواد أنواع الأشجار والشجيرات والزورعات النادرة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل القاهره للإدارة المركزية للتجميل والمهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية والعميد ذكي أنور مدير عام مشتل البراجيل باستغلال كافه إمكانيات الهيئة من المشاتل الرئيسيه والأماكن الطبيعية الخلابة.

ووجه الشرشابى بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية من المشاتل لزياده الموارد المالية، موجها الإدارة المركزيه للتجميل و مديري المشاتل بالتطوير الشامل والحفاظ على ما تم إنجازه في رفع كفاءه المشاتل وتطويرها بما يليق بإمكانيات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بنشر الوعي البيئي وزيادة المسطحات الخضراء والزورعات التي تسر الناظرين وتعمل على إظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي.