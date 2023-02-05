الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.."الصحة" تحذر مرضى الضغط من التعامل مع أدوية نزلات البرد الأحد، 05 فبراير 2023 12:00 ص نزلات البرد إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: الكهرباء تدرس تغليظ عقوبة سرقات التيار لخفض نسب الفقد بالشبكة إزاى تحصل على معاش استثنائى.. اعرف التفاصيل والخطوات المدارس تبدأ إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى غدا وزير التعليم العالي ورئيس هيئة التصنيع يناقشان صناعة أول سيارة كهربائية مصرية صرف منحة زواج للفتيات اليتيمات من هيئة التأمين الاجتماعى.. التفاصيل ضوابط وخطوات التقدم بتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة 20 سؤالا وجوابا عن أسئلة وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لإشراف حج الجمعيات الأهلية 1444هـ- 2023م غدا خليك واعى.. لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو (إنفوجراف) "التموين": ارتفاع معدلات توريد القصب لمليون و848 ألف طن لإنتاج السكر المحلى طريقة احتساب درجات الطلاب بامتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الأول الزراعة تؤكد زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة بمنافذ الوزارة الأرصاد: غدا رياح مثيرة للأتربة وصقيع على المزروعات والصغرى بالقاهرة 10 درجات 46.3 % ارتفاعا فى صادرات مصر إلى رومانيا خلال 10 أشهر من 2022 (إنفوجراف) "الصحة" تحذر مرضى الضغط من التعامل مع أدوية نزلات البرد.. التفاصيل تعرف على محطات قطار تالجو على خط الصعيد "حياة كريمة" فى البلد.. مشروعات المبادرة الرئاسية تغير واقع القرى النوبية التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن ذرة صفراء الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: تقلبات جوية وسقوط أمطار اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصر اليوم الصحة نزلات البرد اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى تعاقد قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها السبت، 04 فبراير 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 فى مارس المقبل الجمعة، 03 فبراير 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: طرح أكثر من 20 شركة فى البورصة خلال 2023 الخميس، 02 فبراير 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.."التموين" تتعاقد على شراء 35 ألف طن زيت طعام لطرحها على البطاقات الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:00 ص أخبار 24 ساعة.. معرض القاهرة للكتاب يتخطى المليون زائر خلال 5 أيام من افتتاحه الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:02 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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