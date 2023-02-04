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المدارس تبدأ إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى غدا

السبت، 04 فبراير 2023 09:42 ص
المدارس تبدأ إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى غدا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم إرسال نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلى الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية، موضحة أنه يتم إعلانها من خلال المدارس والإدارات التعليمية بعد انتهاء أعمال الرصد والتجميع لدرجات الطلاب فى الامتحان الإلكترونى والورقى معا.
 
وأعلنت المديريات التعليمية، أنه سيتم البدء فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام بداية من غدا الأحد، موضحة أن النتائج تعلن بالمدارس مع إمكانية توفيرها على مواقع المدارس لاطلاع الطلاب عليها.
 
وأوضحت المديريات التعليمية، أن الأسبوع الحالى، ستعلن فيه كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوى العام والشهادة الإعدادية، قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل 11 فبراير الجارى.
 
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.
 
وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين. 
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، تم إعلانها بعد انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة.
 
وأضاف الوزير، أن الوزارة انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.
 
 

التربية والتعليم

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

حالات الغش بامتحانات الفصل الدراسي الأول

إجازة نصف العام الدراسى

نتيجة الصفين الاول والثانى الثانوى العام



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