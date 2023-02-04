"الصحة" تحذر مرضى الضغط من التعامل مع أدوية نزلات البرد.. التفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على مرضى الضغط الحذر فى التعامل مع الأدوية خاصة أدوية علاج نزلات البرد والأنفلونزا لأنها تؤدى إلى إرتفاع ضغط الدم .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب استشارة الطبيب قبل أخذ أى دواء من الأدوية الشائع استخدامها فى نزلات البرد.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم متابعة الأمراض الوبائية ووضع البرامج الخاصة بمكافحتها بالاضافة إلى البرتوكولات العلاجية.

وكانت وزارة الصحة كشفت عن فى توفير 10 لقاحات لمواجهة الأمراض الوبائية وأضافت الوزارة أن الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أنه تم توفير إحتياجات البلاد من اللقاحات الروتينية اللازمة لبرنامج التحصينات الإجبارى من وزارة الصحة والسكان والمتمثلة فى (خماسى، ثلاثى، كبدى ب رضع، كبدى ب كبار، ثنائى مدارس، لقاح توكسيد التيتانوس، ام ام ار، لقاح الكلب لقاح سحائى ثنائي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من نقل التكنولوجيا "المركزات جاهزة للتعبئة" فى 123 يومًا وتم إنتاج كمية 50 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كوفيد (فاكسيرا – سينوفاك) وتطعيم المواطنين من خلال إنشاء مركز التطعيمات الجديد بمقر الشركة بالعجوزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.