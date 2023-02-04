اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 09:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إزاى تحصل على معاش استثنائى.. اعرف التفاصيل والخطوات

السبت، 04 فبراير 2023 09:00 ص
إزاى تحصل على معاش استثنائى.. اعرف التفاصيل والخطوات معاشات - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحصل أصحاب المعاشات على الخدمات وصرف مستحقاتهم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووفقا لقانون التأمينات يوجد صرف معاش استثنائي، يمنح للعاملين السابقين فى الجهات الحكومية، وشركات القطاع العام، والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أى معاش فضلا عن صرف معاش استثنائى للأشخاص الذين أدوا خدمات  للدولة.

ووفقا لقانون التأمينات يمنح المعاش الاستثنائي لتحسين معاشات ضحايا الكوارث العامة، والعاملين السابقين استثنائيا، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المختلفة سواء الصحية أو الاجتماعية وأنّ المستفيد من المعاش عليه استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التي كان يعمل بها واعتماده وختمه، ثم تقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية، حال منح المعاش أو تحسينه وفى حال تقديم طلب معاش استثنائي لتحسين المعاش بسبب الحالات المرضية، فسيتم تحويل صاحب المعاش للهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحديد نوع المرض ومدى حاجة المريض إلى علاج طويل، وحال طلب معاش استثنائي بسبب ظروف اجتماعية، يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل وتقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التي تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين  المعاش الاستثنائى، ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات .

على جانب آخر يحصل الملايين من أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بصفة شهرية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وأيضا المستحقين عن المعاشات والبالغ عددهم ما يقرب من 10.7 ملايين صاحب معاش ومستحق ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن هناك بعض الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

كذلك الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة كذلك الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.


التأمينات

شروط صرف معاشات استثنائي

خطوات صرف المعاش الاستثنائي

المعاشات الاستثنائية

معاش استثنائي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

اليوم.. "اقتصادية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد

الإثنين، 30 يناير 2023 07:00 ص

الأهلى مع التأمين والزمالك يواجه الطلائع فى دورى السلة رجال

الإثنين، 30 يناير 2023 10:42 ص

إحالة رئيس قسم التفتيش بمكتب تأمينات الغردقة للمحاكمة التأديبية

الإثنين، 30 يناير 2023 11:05 ص

مساعد وزير الخارجية الأسبق: واشنطن تسعى لتأمين المصالح الأمريكية بالمنطقة

الإثنين، 30 يناير 2023 10:45 م

لجان من التأمينات الاجتماعية لمتابعة صرف معاشات فبراير غدا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:00 م

"التموين" تعلن مناقصة جديدة لشراء القمح لتأمين المخزون الاستراتيجى

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:38 ص

محافظ الوادى الجديد: تأمين محيط محطة صرف بلاط بعد ارتفاع منسوب أحواض المعالجة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:47 ص

فتوى مجلس الدولة تلزم الأزهر بدفع 11 ألف جنيه للتأمين الصحى.. التفاصيل

الأربعاء، 01 فبراير 2023 03:56 م

أسئلة مشروعة بخصوص "أوبر مصر".. كيف يتم تأمين حسابات العملاء؟.. ولماذا تتكرر اتهامات سرقة بياناتهم؟.. وهل غياب التواصل مع العملاء سيستمر؟.. ومن يدفع فاتورة اختراق بطاقات الدفع عبر تطبيقكم؟

الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة