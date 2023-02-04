طريقة احتساب درجات الطلاب بامتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الأول

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى، أنه تم إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الأول، كما أشارت الوزارة إلى طريقة احتساب درجات الطالب باختبارات الترم على النحو التالى:

- الدرجة الإجمالية من 100 درجة، مخصص منهم 80 درجة لامتحان الترم الأول.

- يتم توزيع الدرجات المتبقية 20 درجة.

- بواقع 10 درجات تخصص للدرجة الأعلى لاختباري الشهر الذين خاضهما الطالب فى نوفمبر وديسمبر الماضيين.

- 5 درجات تخصص لمواظبة الطالب في الحضور للمدرسة.

- 5 درجات تخصص لتقييم سلوك الطالب خلال الفصل الدراسى.

- يتم السماح لمن يرغب من الطلاب في الاطلاع على الدرجات في اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التي تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، تم إعلانها بعد انتهاء أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب أبنائنا في الخارج يوم الإثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالي عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وجاري العمل على الانتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدًا لإعلان النتيجة.