46.3 % ارتفاعا فى صادرات مصر إلى رومانيا خلال 10 أشهر من 2022 (إنفوجراف)

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا، لتصل إلى 369.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 252.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 46.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 750.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.5%.



صادرات مصر لرومانيا خلال أول 10 أشهر من 2022

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا، لتسجل 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 41.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى رومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022 :

1. أسمدة بقيمة 142.7 دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 47.7 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 43.6 مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 25 مليون دولار.

5. مصنوعات من حجر بقيمة 10.9 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من رومانيا خلال أول 10 أشهر من عام 2022

1. حبوب بقيمة 872.8 مليون دولار.

2. خشب ومصنوعاته بقيمة 39.1 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 32.9 مليون دولار.

4. تبغ بقيمة 17.1 مليون دولار.

5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 12.4 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الرومانية في مصر 2.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين برومانيا 4.79 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 4.83 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.8 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الرومان العاملين في مصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 10.2%.