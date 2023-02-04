تعرف على محطات قطار تالجو على خط الصعيد

كتب سيد الخلفاوى

• أسعار تذاكر قطار تالجو:

من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه.

من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيها والدرجة الثانية 350 جنيها.

من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

• مواعيد الرحلة:

من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22,50 مساء الاحد ويصل الاقصر الساعة 8,50 صباح يوم الاثنين.

يعود القطار من محطة الاقصر الساعة 22,00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب.

• أيام التشغيل من القاهرة للاقصر:

الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

• أيام التشغيل من الاقصر للقاهرة:

الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

القطار الثالث سيتم تشغيله بالركاب قريبا على خط القاهرة/الإسكندرية.

سيتم تشغيل القطار الرابع بالركاب على خط القاهرة/أسوان.

سيتم تعديل تشغيل القطار الثاني الذي تم تشغيله على خط القاهرة / الأقصر ليتم تشغيله على خط القاهرة / أسوان إلى جانب القطار الرابع.