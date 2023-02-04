اليوم السابع
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الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: تقلبات جوية وسقوط أمطار

السبت، 04 فبراير 2023 08:24 م
الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: تقلبات جوية وسقوط أمطار الأرصاد الجوية
محمد شرقاوى

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كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن هناك تقلبات جوية وحالة عدم استقرار تستمر حتى نهاية الأسبوع.
 
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الأولى، الإحساس بأجواء شديدة البرودة نتيجة انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.
 
وأوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة سينتج عنه برودة وتكون الثلوج على الزراعات في سيناء وشمال صعيد، وعلى مرتفعات سانت كاترين.
 
وأكدت أنه بداية من الغد سيكون هناك تقلبات جوية، أهم عنصر فيها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحري، مشيرة إلى أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة.
 
وأردفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح يتبعها اضطراب في حركة الملاحة لارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار غدًا وقد تصل إلى 5 أمتار الاثنين، موضحة أن هذه التقلبات تستمر حتى نهاية الأسبوع .
 
وأشارت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء.
 
وشددت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على مرضى الحساسية الصدرية والجهاز التنفسي بضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل، محذرة من الاقتراب من الأشجار وأعمدة الإنارة حيث إن سرعة الرياح تصل إلى 50 كيلو متر  في الساعة وقد تتسبب في سقوط الأعمدة والأشجار.

منار غانم

الارصاد الجوية

عزة مصطفى

صالة التحرير



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