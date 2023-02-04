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خليك واعى.. لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو (إنفوجراف)

السبت، 04 فبراير 2023 01:08 م
خليك واعى.. لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو (إنفوجراف) خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من شهر يوليو القادم، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من شهر يوليو القادم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية.

وأشارت وزارة التموين، إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

خليك واعى

 


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