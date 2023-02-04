وزير التعليم العالي ورئيس هيئة التصنيع يناقشان صناعة أول سيارة كهربائية مصرية

كتب محمد صبحى

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، واللواء مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اجتماعًا؛ لبحث آليات مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، وعدد من مسئولى الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي. فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أن مشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية محليًا، وتطوير الصناعة المصرية كأحد روافد الدخل القومي، مشيرًا إلى اهتمام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع، موضحًا ضرورة ربط البحث العلمى بالصناعة، وتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولاً علمية لمشكلات وتحديات مُجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتوطين الصناعة المصرية، والحد من الاستيراد بما يُسهم فى رفع الإقتصاد الوطنى وتطوره. وأشاد الدكتور أيمن عاشور بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع وجهودها سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، مثمنًا دور أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى تحويل الإبتكارات إلى نماذج تطبيقية وصناعية يمكن الاستفادة بها فى الصناعة، مؤكدًا أن لدينا كوادر مؤهلة من شباب المهندسين القادرين على تصنيع المكون المحلى للسيارات الكهربائية، لافتًا إلى المشاركة الناجحة لفريق طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 2018 فى مسابقة "formula student uk" العالمية لتصميم وتصنيع سيارات السباق فى إنجلترا، وحصولهم على المركز الأول فى منافسة مع 81 جامعة من كافة أنحاء العالم من بينهم: (ليفربول، MIT، ومانشستر، وكامبريدج، وأكسفورد، وتكساس، وكوين مارى)، مؤكدًا أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة من الشباب المبدع سوف يُساهم فى تحقيق النهضة والتقدم لوطننا. من جانبه، أكد اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية والمراكز العلمية البحثية وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، لافتًا إلى أهمية تحقيق التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة والحد من الإستيراد بما يسهم في تعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الصناعية وزيادة فرص ومجالات التصدير.

وأشاد رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى هذا المشروع، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة (14) شركة ومصنعًا تمكنها من تحويل أي ابتكار إلى منتج، مؤكدًا استعداد الهيئة كمؤسسة صناعية متكاملة للتعاون مع الوزارة لتصنيع وتنفيذ أول سيارة كهربائية مصرية تحت شعار "صنع في مصر".

وخلال الإجتماع، قدم الدكتور محمد الغمري مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والباحث الرئيسي لمشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية عرضًا تفصيليًا حول المشروع، مشيرًا إلى أن الهدف هو الحد من الإستيراد وتوفير العملة الصعبة، ووضع مصر في المكانة التى تستحقها إقليميًّا كأحد أهم الدول المصنعة السيارات، وتوفير فرص عمل، لافتًا إلى جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نحو تطوير سيارة كهربائية مصرية من خلال تمويل ورعاية مسابقة رالي السيارات الكهربائية لطلبة كليات الهندسة؛ لإعداد كوادر للعمل على تطوير صناعة السيارات منذ عام 2018، وتمويل ودعم مشروع تصميم سيارة مصرية للإستخدام فى المناطق الحضرية، موضحًا عناصر السيارة الكهربائية وآلية تطويرها، إضافة إلى مشاريع نقل التكنولوجيا في صناعة السيارات عالميًا.

وخلال الإجتماع، ناقش الجانبان أهمية المشروع فى تلبية احتياجات السوق المصري، ومزايا السيارة الكهربائية المقترح تصنيعها كصديقة للبيئة باعتبارها تسهم فى تخفيض الإنبعاثات الكربونية، ويأتي ذلك فى إطار التحول للأخضر، إضافة إلى أنها ستكون متاحة لكافة الفئات، وخاصة الشباب باعتبارهم يمثلون 60% من السكان في مصر، فضلاً عن التباحث حول الجدوى الإقتصادية لإمتلاك تصميم مصري، وآليات تنفيذه، والبدائل المقترحة للنموذج المقرر تصنيعه، وميزانية المشروع، وجهات التمويل، والأسواق المستهدفة، وسبل التسويق للمشروع.

حضر الإجتماع، الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ود. محمد الغمري مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والباحث الرئيسي لمشروع تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية ورئيس شركة إيجبت سات للأقمار الصناعية.

ومن الهيئة العربية للتصنيع، اللواء عبدالرحمن عبدالعظيم مدير عام الهيئة، واللواء أسامة عبدالعليم رئيس مجلس إدارة شركة AVV التابعة للهيئة، واللواء محمد أنيس مستشار رئيس الهيئة، واللواء إسماعيل سيد رئيس القطاع الفني، واللواء محمود مرغني مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام.