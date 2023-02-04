"التموين": ارتفاع معدلات توريد القصب لمليون و848 ألف طن لإنتاج السكر المحلى

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريرا من شركة السكر والصناعات التكاملية حول ‏نسب توريد قصب السكر، حيث تم توريد مليون و848 ألف طن سكر منذ بدء ‏التوريد حتى الآن وانه تم انتاج 183998 طن سكر. وأكد اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية ‏أن مصانع السكر تعمل بكامل طاقتها لاستقبال ما يقارب الــ 8 ملايين ‏طن قصب سكر هذا الموسم، مشيرا إلى أن توجيهات ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هى ‏تسهيل عمليات التوريد للمزارعين وتذليل إى عقبات للتوريد إمامهم ‏وسداد مستحقات الموردين سريعاَ و أن الشركة تدفع ‏مستحقات المزارعين خلال 15 يوما الكترونيا عبر ماكينات الصرف ‏أو البنوك وهو ما يوفر على المزارع الكثير من الوقت والجهد.

اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر ‏والصناعات التكاملية

وأشار اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى لشركة السكر ‏والصناعات التكاملية إلى أن عمليات توريد قصب السكر تسير دون أى ‏معوقات وسط ثناء المزارعين بعد رفع أسعار التوريد هذا العام بناء ‏على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 1100 جنيها ‏للطن بزيادة تصل إلى 36% عن العام الماضى.

وكان اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين قد اكد الشركة تواصل استلام محصول القصب من المزارعين فى ظل توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير كافة إجراءات عمليات التوريد وتذليل أى عقبات تواجه المزارعين ،وانه جارى إنتاج السكر المحلى من القصب من خلال 8 مصانع تابعين لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ،لافتا إلى أن الموسم الحالى يبشر بالخير بسبب زيادة نسبة استخلاص السكر من القصب، حيث وصلت 10.63% مقارنة بـ 10.56% العام الماضى الأمر الذى يشير إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من القصب مما يعزز المخزون الاستراتيجى والذى يكفى حاليا لفترات طويلة، كما يتم طرح السكر على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو، بجانب أيضا مشاركة شركة السكر والصناعات التكاملية فى معارض "أهلا رمضان" لطرح منتجات الشركة مثل السكر والمربى والطحينة وكافة المنتجات الأخرى بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.

وأضاف اللواء عصام البديوى أن الشركة اتجهت إلى عمليات التطوير وإنشاء صوب زراعية بمصانع الشركة لإنتاج "شتلات " من القصب ذات نوعية جيدة، تساهم فى زيادة إنتاجية الفدان من القصب، وتوفير هذه الشتلات للمزارعين بالتكلفة الفعلية دون أى ربح، فى إطار الحرص على تشجيعهم فى زراعة القصب، كما أن الشركة توفر لهم كل الدعم فى الحصول على مستلزمات الإنتاج وتحصيل ثمنها فى نهاية الموسم أثناء توريد محصول القصب لمصانع الشركة كما أنه جار حاليا العمل على منظومة ميكنة شركة السكر والصناعات التكاملية، وربطها بجميع المصانع والمخازن التابعة للشركة لحصر كل احتياجات المصانع والترشيد فى الاستهلاك، الأمر الذى يسهل معرفة المستلزمات الموجودة فى كل المصانع التابعة للشركة لحسن استغلالها وأيضا تعظيم الأصول.