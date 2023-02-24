أخبار × 24 ساعة.. مد الأوكازيون الشتوى 2023 حتى 21 مارس بمناسة عيد الأم

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة تكشف خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى

"التموين" تتعاقد على شراء 79 ألف طن زيت صويا وعباد خام

متحدث الزراعة: منظومة الزراعة التعاقدية تحفز الفلاح وتجنبه المخاطر

التعليم تعلن توزيع الأسئلة والدرجات لاختبارات الرياضيات لشهري مارس وأبريل