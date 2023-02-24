اليوم السابع
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الجمعة، 24 فبراير 2023 12:23 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. مد الأوكازيون الشتوى 2023 حتى 21 مارس بمناسة عيد الأم

الجمعة، 24 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مد الأوكازيون الشتوى 2023 حتى 21 مارس بمناسة عيد الأم الأوكازيون الشتوى - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة تكشف خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى

"التموين" تتعاقد على شراء 79 ألف طن زيت صويا وعباد خام

متحدث الزراعة: منظومة الزراعة التعاقدية تحفز الفلاح وتجنبه المخاطر

التعليم تعلن توزيع الأسئلة والدرجات لاختبارات الرياضيات لشهري مارس وأبريل

خليك واعى.. لا صحة لإصدار قرار بمد مهلة تسجيل استمارة الثانوية العامة.. إنفوجراف
الكهرباء: عقود الاستثمار فى الطاقة الموقعة خلال قمة المناخ بلغت 85 مليار دولار

"التعليم": إقبال كبير على مجموعات الدعم المدرسى من الطلاب بمختلف المراحل

افتتاح فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة.. صور

الصحة: مبادرة صحة الأم والجنين تقدم الرعاية للسيدات طوال فترة الحمل وبعد الولادة
وزير القوى العاملة: ارتباط مصر بقضية فلسطين دائم وثابت
"الطب البيطرى": الدجاج البرازيلى مر بكافة الاختبارات ومطابق للاشتراطات الفنية
تخفيض أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف.. اعرف التفاصيل
الصحة: فحص 6 ملايين و212 ألف مواطن مبكرا عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى
التعليم تفتح باب تسجيل استمارة "1 سرى" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوى 2023 حتى 21 مارس بمناسة عيد الأم

وزير الصحة: إطلاق تحديث الميثاق خطوة هامة للنهوض بمهنتى التمريض والقبالة

 

 


الصحه

التموين

التربيه والتعليم

التعليم العالى

التضمن

القوى العامله

النقل

الاوكازيون الشتوى

الثانويه العامه

مبادرة الرئيس

الاعتلال الكلوى



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