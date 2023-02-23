منافذ المجمعات الاستهلاكية تطرح اللحوم الطازجة بسعر 165 جنيها للكيلو

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية ، على طرح كافة السلع الغذائية الأساسية ومنتجات اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة ، بتخفيضات تصل إلى 30% ، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة فى الميادين العامة والقرى.

وتطرح المجمعات الاستهلاكية اللحوم الطازجة السودانى بسعر 165 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 120 جنيها للكيلو، كما تطرح منتجات الخضروات والفاكهة ومنتجات الاسماك الطازجة والمجمدة باسعار مخفضة تصل الى 30% مقارنة باسعار نفس المنتجات فى الاسواق الاخرى فى اطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطن .

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات "ياميش رمضان " بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، وذلك استعدادا لشهر رمضان الكريم ، مع استمرار زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في المنافذ أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة في إطار الحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول عدد ‏معارض "أهلا رمضان" المشاركة بالمحافظات، حيث بلغ 341 معرضاً، ‏بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة ‏والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتي، وأن محافظة المنوفية قد احتلت ‏المركز الأول في عدد المعارض بواقع يصل الى 71 معرضا، ‏تليها محافظة الشرقية بعدد 50 معرضاً، ثم محافظة بني سويف ‏بعدد 47 معرضاً، ثم محافظة الغربية بعدد 29 معرضاً، ثم ‏الوادي الجديد بعدد 15 معرضاً، ثم الجيزة بعدد 14 معرضاً، ثم ‏محافظة جنوب سيناء بعدد 13 معرضاً، والدقهلية والإسكندرية ‏بعدد 11 معرضا، ثم محافظة القليوبية وقنا بعدد 10 معارض، ‏ثم محافظة دمياط وجنوب سيناء والبحيرة بعدد 9 معارض بكل ‏محافظة، يليهما بورسعيد بعدد 5 معارض والبحر الأحمر 3 ‏معارض والسويس 2 من المعارض.