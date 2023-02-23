"التموين" تتعاقد على شراء 79 ألف طن زيت صويا وعباد خام

كتب مدحت وهبة

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 79 ألف طن زيت صويا وعباد خام صب، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ " أهلا رمضان " على مستوى محافظات الجمهورية في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30 %، حيث تم افتتاح ما يقرب من 34 معرض "أهلا رمضان" على مستوى محافظات الجمهورية الآن بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة ،كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%، ويتم طرح زيت الطعام عبوة 800 ملم ‏بسعر 35 جنيها، والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيه ، ‏والارز من 14.5 الى 16.5 حسب نسبة الكسر، والمكرونة 6 ‏جنيهات، والدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو، واللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيها، والبرازيلي المجمدة 120جنيها، وطبق ‏البيض 86 جنيها.

كما تستمر وزارة التموين في إطلاق العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى، وتم توفير سيارات متنقلة منتشرة في المحافظات المختلفة.