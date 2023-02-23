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الكهرباء: عقود الاستثمار فى الطاقة الموقعة خلال قمة المناخ بلغت 85 مليار دولار

الخميس، 23 فبراير 2023 07:45 م
الكهرباء: عقود الاستثمار فى الطاقة الموقعة خلال قمة المناخ بلغت 85 مليار دولار الدكتور أيمن حمزة
ماجد تمراز

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن التوقيعات التي تمت خلال مؤتمر قمة المناخ، وصلت الاستثمارات فيها إلى ما يقرب من 85 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "في نفس الوقت هو استثمار مباشر من القطاع الخاص، والاستثمار الخاص بالهيدروجين الأخضر الذي سيدخل مصر هو استثمار كبير للغاية، والعالم كله ينظر إلى مصر أن تكون مركز أساسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره".

وقال: "فيما يخص الشركة النرويجية، فإنه خلال مؤتمر قمة المناخ، كان هناك افتتاح للمرحلة الأولى حوالي 100 ميجا وافتتحه سيادة الرئيس، إيذانا لمصر بأنها ستدخل هذا المجال بقوة، يجب أن تعرف إلى أين ستذهب وتخطط جيدا لذلك، وخلال قمة المناخ تم الإعلان عن الخطوط العربية وجاري استكمال الاستراتيجية، وطالما هناك إرادة سياسية كل المشروعات ستتحقق".

وتابع: "نستهدف رفع كفاءة العنصر البشري، والكفاءات المصرية لديها القدرة على اختزان هذه الخبرة، وستنقلها لباقي الدول الأفريقية"


الكهرباء

وزارة الكهرباء

الطاقة النظيفة

الاستثمار في الطاقة

اليوم السابع بلس



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