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الصحة: فحص 6 ملايين و212 ألف مواطن مبكرا عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى

الخميس، 23 فبراير 2023 03:42 م
الصحة: فحص 6 ملايين و212 ألف مواطن مبكرا عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 6 ملايين و212 ألف مواطن، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، بالمجان، تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ بداية شهر سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة داخل وحدات الرعاية الأولية، لجميع المواطنين ضمن الفئة العمرية أكبر من 40 عاما، إضافةً إلى المواطنين ضمن الفئة العمرية من 18 عاما الذين لديهم تاريخ مرضى بأمراض مزمنة.

وأضاف عبدالغفار أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (العشوائى والتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابع عبدالغفار أن الحالات المرضية التى يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وفقا للحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقًا للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، موضحًا أنه توجد لجنة علمية للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية وعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه فى حالة التأكد من إصابة المريض بالاعتلال الكلوى المزمن، تتم إحالته إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأولية على استخدام "جهاز الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، مناشدًا المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) ضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات "مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، والاطمئنان على حالتهم الصحية.


الصحة

الأمراض المزمنة

الفشل الكلوى

المستشفيات



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