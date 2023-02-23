التعليم تعلن توزيع الأسئلة والدرجات لاختبارات الرياضيات لشهري مارس وأبريل

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع الأسئلة والدرجات لاختبارات مادة الرياضيات لشهرى مارس وأبريل، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، موضحة أن الاختيار من متعدد لصفوف النقل المرحلة الابتدائية، والجبر والهندسة للمرحلة الإعدادية، والجبر والهندسة وحساب المثلثات والتفاضل والرياضيات التطبيقية للمرحلة الثانوية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي الضوابط والآليات لعقد الامتحانات الشهرية لصفوف النقل للمراحل التعليمية (الابتدائية والاعدادية والثانوية) كالتالي:-

- يعقد اختبار شهر مارس 2023 في الفترة من السبت 4 مارس وحتى الخميس 9 مارس.

- يُعقد اختبار شهر ابريل 2023 في الفترة من السبت 1 أبريل وحتى الخميس 6 أبريل.

- يعقد الامتحان داخل كل مدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة.

- زمن الامتحان جزء من حصة الرياضيات بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والثانوية.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فيتم إجراء اختبار الجبر في جزء من حصة الجبر و يتم إجراء اختبار الهندسة في جزء من حصة الهندسة.

- يعقد الامتحان على ما تم تدريسه بالنسبة لشهر مارس حتى الخميس 2 مارس، وبالنسبة لشهر ابريل بداية من ما تم تدريسه عقب اختبار مارس وحتى الخميس 30 مارس .

- الأجزاء المخصصة للاطلاع و التعلم الذاتي لا يمتحن فيها الطالب نهائياً.

- اختبار طلاب الدمج: 5 فقرات اختيار من متعدد فقط.

- تكتب الامتحانات على الكمبيوتر.