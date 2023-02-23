افتتاح فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة.. صور

كتب محمود راغب

افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، فعاليات "مهرجان ثقافات الشعوب"، اليوم الخميس 23 فبراير، والذى تنظمه قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، بالحرم الجامعى الرئيسى .

شهد انطلاق الفعاليات المهرجان سفراء السعودية ، ليبيا ،اندونيسيا ، بنجلاديش ،والهند وعدداً من المستشارين الثقافيين وممثلو السفارات، والعمداء والوكلاء ومديرى المراكز، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

في كلمته رحب الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بالضيوف، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس يدرس بها حوالي 10 آلاف طالب وطالبة وافدين من 77 دولة وهو ما يدل علي جودة التعليم المقدم بالجامعة علي مستوى المرحلة الجامعية الأولي والدراسات العليا في التعليم والبحث العلمى والإبتكار والإبداع .

وأضاف أن مهرجان ثقافات الشعوب هذا العام يشارك فيه طلاب من 31 دولة ، مقدما الشكر لكافة القائمين علي المهرجان والذين أسهموا فى خروجه بشكل مشرف فى ظل إقبال كبير من طلاب الجامعة ، وخص بالشكر قطاع التعاون الدولي ،مثنياً على الجهد الذي بذلته الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين في هذا الصدد .

وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذا الفعاليات تحقق التناغم والتلاحم وتبادل الثقافات والرؤي بين الثقافات المختلفة وتقبل الآخر إلى أقصى حد .

وقال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الاندماج بين الطلاب أمر فى غاية الأهمية، وهو ما دفع إدارة الجامعة الحالية إلى دمج الوافدين في الفعاليات المختلفة التى تنظمها الجامعة، وأصبحت ملتقيات الوافدين تجمع كافة طلاب الجامعة مما خلق اندماج بينهم وبين أقرانهم من الجنسيات المختلفة في الدراسة والأنشطة .

وأعرب عن فخره بوجود دارسين من جنسيات مختلفة في جامعة عين شمس ، جامعة الخمس نجوم وفقا لتصنيف qs ، مؤكدا أن مصر كانت دائما أرضاً لإلتقاء جميع الثقافات و جامعة عين شمس تمثل نموذجاً حياً للتعايش الكامل في كافة الأنشطة الطلابية والدراسية بين طلاب مصر وال٧٧ جنسية في تناغم رائع.

في كلمتها أكدت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والمشرف علي المهرجان أن المهرجان يأتى فى إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، وليس فقط مكانًا للعلم والبحث والدراسة مؤكدة على التقارب الذي تخلقه مثل هذه الفعاليات بين الشعوب بعضها بعضًا، من خلال استعراض الدول المشاركة لثقافاتها وملابسها ومأكولاتها وفنونها الشعبية.

كما قدمت الشكر للقائمين علي هذا اليوم المميز .

أوضحت الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين أن فعاليات هذا العام تشهد لأول مرة إطلاق "باسبور جامعة عين شمس"، والذي يمكن المشاركين فى المهرجان من المرور علي المعارض والدخول في مسابقة بهدايا رمزية تقدمها الجامعة .

وتضمنت الفعاليات طابور عرض أعلام ومعرض للدول المشاركة نظمه الطلاب من مصر ، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا ، موريتانيا ، عمان، فلسطين، السعودية ، الصومال، السودان، سوريا، الإمارات ،اليمن، مالي، نيجيريا ،السنغال، جنوب السودان، تنزانيا ،بنجلاديش، الصين، الهند ،اليابان، كازاخستان، كوريا ،ماليزيا ،بوليفيا ،بنما، اسبانيا، فنزويلا.

كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور ، وتقديم عروض فنية للجاليات المختلفة، ومسابقات ثقافية ،كذلك تم توزيع شهادات التكريم على عدد من الوافدين المتفوقين، وتكريم المشاركين في ترجمة وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .