"الطب البيطرى": الدجاج البرازيلى مر بكافة الاختبارات ومطابق للاشتراطات الفنية

‎كتبت أسماء نصار

تضع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية إجراءات محجرية على أى دواجن يتم استيرادها ويتم التعامل معها طبقًا للمواصفات المحددة وهناك أجهزة رقابية تشرف على هذه الأمور.

‎وقال مصدر مسئول بهيئة الطب البيطرى إن الاشتراطات الفنية لاستيراد المنتجات ذات الأصل الحيوانى أهمها أن تكون من دولة لا توجد بها أمراض وفيها جميع المواصفات الصحية وخالية من الأمراض، مشيرًا إلى أن الدجاج الذى تم استيراده من البرازيل مر بكافة الاختبارات الخاصة باستيراد الغذاء.

‎وأوضح أنه من ضمن الضوابط المحدد لاستيراد الدجاج أن يكون سليم وخال من الأمراض وتم ذبحه طبقًا لاحكام الشريعة الإسلامية فى مجازر مرخصة، وأن يخلو من المواد الغريبة التى تشكل خطرًا على الإنسان، وأن يحتفظ بجميع صفاته الطبيعية المميزة مثل اللون والرائحة وخاليًا من التزنخ ومن مظاهر الفساد.

‎وأضاف أنه يجب أن يكون نظيفًا وخاليًا من الريش والزغب والأحشاء غير الصالحة للأكل وأن تكون منطقة اتصال الرقبة مفتوحة على تجويف البطن، وأن يكون خاليًا من الروائح الكريهة ومظاهر الفساد المختلفة كتغير اللون، وأن يكون اللحم موزعًا بانتظام على جميع أجزاء الدجاجة وأن يخلو المنتج من آثار ومتلقيها مواد التعقيم المستخدمة فى مياه التنظيف.