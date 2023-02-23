اليوم السابع
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أكرم القصاص
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متحدث الزراعة: منظومة الزراعة التعاقدية تحفز الفلاح وتجنبه المخاطر

الخميس، 23 فبراير 2023 08:19 م
متحدث الزراعة: منظومة الزراعة التعاقدية تحفز الفلاح وتجنبه المخاطر محمد القرش
ماجد تمراز

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قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القرارات الخاصة بالزراعة التعاقدية هامة للغاية، لأنها بمثابة مشجع للفلاح من أجل زيادة المساحة المزروعة، مشيرا إلى أن تلك المحاصيل زيتية وعلفية، وبالتالي فإن لها قيمة كبيرة وأهمية، ونحن نحتاج للتوسع فيها.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "الدولة اليوم لا تضع مجرد سعر لهذه المحاصيل، وإنما وضعت سعر ضمان ليكون الحد الأدنى للمنتج، فإذا حدث انخفاض في الأسعار لسبب أو لآخر، سيحصل الفلاح على القيمة التي تم وضعها".

 

وقال: "الدولة سعرت عدد من المحاصيل بأسعار مناسبة للفلاح، وهذا السعر يحمي الفلاح المخاطر المتعلقة بارتفاع الأسعار".

 

وتابع: " نحرص على زيادة المساحات المزروعة، ونطبق منظومة الزراعة التعاقدية لتحفيز الفلاح وتجنيبه للمخاطر".


الزراعة

وزارة الزراعة

الزراعة التعاقدية



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