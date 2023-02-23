اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تخفيض أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف.. اعرف التفاصيل

الخميس، 23 فبراير 2023 04:24 م
تخفيض أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف.. اعرف التفاصيل القطار الكهربائى LRT
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة لمشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة - الشريحة الأعلى من 7 محطات، بناء على توجيهات الهيئة القومية للأنفاق، حيث أصبح الاشتراك لـ (أكثر من 7 محطات) إلى 600 جنيه شهريا بدلا من 700 جنيه، وسيتم تطبيق هذه التعريفة بدءا من اليوم الخميس 23 فبراير 2023.
 
وأسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لـ القطار الكهربائي الخفيف LRT، من محطة عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة مارس القادم.

أسعار تذاكر الركوب:-

• 10 جنيهات للركوب حتى 3 محطات.
• 15 جنيها للركوب حتى 7 محطات .
• 20 جنيها للركوب حتى أكثر من 7 محطات.

أسعار الاشتراك الشهرى:

• 300 جنيه شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض .
• 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيه للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض .
• 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض.
 
• زمن التقاطر: قطار كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة  ويتم تكثيفه فى فترات الذروة (الصباحية – المسائية).
• طريقة الاشتراك هي الاتصال بالموظف المسئول في RATPالمسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الاشتراكات المطلوبة والاتفاق معه علي الذهاب الي محطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب واستلام الكروت ،  رقم التليفون: 01103776676 - رقم خدمة العملاء: 19549 - الموقع الإلكتروني  https://www.mobilitycairo.com/ .

القطار الكهربائى

قطار العاصمة

قطار lrt

اشتراكات القطار الخفيف

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير النقل يتفقد معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة للقطار الكهربائى الخفيف

الخميس، 23 فبراير 2023 11:10 ص

زيادة الإقبال على استخدام أماكن انتظار السيارات لركاب القطار الكهربائى الخفيف LRT

الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:40 م

وزير النقل: كثافة ركاب القطار الكهربائى الخفيف تزداد يوميا

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 01:27 م

تعرف على اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:00 ص

كل التفاصيل الخاصة بمسار القطار الكهربائى السريع.. فيديو

الأحد، 12 فبراير 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة