وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الشتوى 2023 حتى 21 مارس بمناسة عيد الأم

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا وزاريا يقضى بمد فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون) حتى 21 -3-2023 وألزم القرار المحال التى سوف تدخل الأوكازيون بضرورة الحصول على التصاريح اللازمه من مدرية التموين بنطاق كل محل إضافة إلى الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد الدخول فى الاوكازيون.

ويتابع الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع ‏يوميا التخفيضات الموجودة بالأوكازيون والحملات التي ‏تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها والتزام ‏المحال المشاركة بالاوكازيون بالتخفيضات ووضع سعرين ‏على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون وأشار إلى أن عدد المحال التى شاركت فى الأوكازيون الآن وصل إلى 2862.

وقال أحمد كمال - ‏المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير أن التخفيضات ‏في التصفية الموسمية الأولى الاوكازيون تتفاوت ما بين الـ 25% و الـ 50% في ‏الكثير من المحال المشاركة، وان المديريات ما زالت تفتح ابوابها امام ‏الراغبين بالاشتراك في الإوكازيون بتقديم المستندات ‏المطلوبة للمشاركة به.