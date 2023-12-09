كراسٍ متحركة لكبار السن وذوى الهمم أمام اللجان الانتخابية فى الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

انتهت محافظة الجيزة من تجهيز المقار واللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات.

وأكدت محافظة الجيزة، أنه بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تم العمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك بتوفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلًا عن صيانة ورفع كفاءة دورات المياه ولوحات الكهرباء وتوفير كافة وسائل الأمان داخل اللجان.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالمحافظة وجاهزية فرق الانتشار السريع، فضلًا عن تمركز عربات الإسعاف أمام المقار الانتخابية على مستوى المحافظة، على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ طوال فترة الانتخابات الرئاسية.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اطلع على استعدادات مختلف أجهزة المحافظة النهائية للعملية الانتخابية من تجهيز المقرات الانتخابية "العامة والفرعية"، من حيث النظافة ورفع كفاءة المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية للمقرات، وجميع الإجراءات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللجان والتأكد من توافر كافة التجهيزات.