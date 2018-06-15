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الجمعة، 15 يونيو 2018 06:13 م
خالد صلاح

تحقيقات و ملفات

مصر و أوروجواى
مصر وأوروجواى

ماذا قال نجوم الكرة عن نتيجة مباراة مصر وأوروجواى؟.. حازم إمام: ظهرنا بشكل جيد والكرة قاسية.. فاروق جعفر: مشكلتنا فى عدم الهجوم والعرضيات.. قائد مونديال90: مستوى منتخبنا مفاجأة.. ويكن: فرصنا فى الصعود "متاحة"

منتخب مصر

7 مكاسب للفراعنة رغم الخسارة أمام أوروجواى.. تألق الشناوى.. ارتفاع اللياقة البدنية للاعبى المنتخب.. ظهور النزعة الهجومية فى غياب صلاح.. التماسك الدفاعى.. الجوكر فتحى يبدع.. كهربا ورقة رابحة.. وانسجام سام مرسى

الإفراج عن الغارمين والغارمات

فيديو وصور.. نهاية عصر الغارمات.. الرئيس يكلف وزير الداخلية بسداد جميع مديونياتهن من صندوق تحيا مصر.. ويشدد على قضائهن أول أيام العيد وسط أسرهن.. و"السجون" تنهى إجراءات خروج 960 غارمة

مباراة مصر وأوروجواى

صور.. 15 لقطة × مباراة مصر وأوروجواى..الشناوى بطل المنتخب الوطنى بروسيا.. هزيمة الفراعنة بهدف فى اللحظات القاتلة..إصابة طارق حامد..أحمد فتحى يهدد مرمى منافسه بتسديدة نارية..وإنذار لـ"حجازى" بعد التحام مع سواريز

محمد الشناوى حارس الفراعنة

محمد الشناوى ينضم لعظماء تألقوا بالمباراة الرسمية الأولى فى تاريخهم.. حارس الفراعنة يبدع فى الظهور الأول.. باليتسيرو يساهم فى تتويج أوروجواى بكأس العالم.. وشكرى الواعر يقود تونس للفوز بثلاثية على المكسيك

أحمد مراد

هل فاز أحمد مراد بجائزة التفوق بالمخالفة للقانون؟.. "الأعلى للثقافة" يشترط فترة زمنية لممارسة النشاط الأدبى أقلها 15 عاما.. صاحب "أرض الإله" نشر أولى رواياته منذ 11 عاما.. ورئيس لجنة الفحص: أمر إدارى يخص المجلس

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سوبر كورة
http://www.superkora.football/News/10/93840/فرنسا-تنهى-استعداداتها-لمواجهة-أستراليا

فرنسا تنهى استعداداتها لمواجهة أستراليا

http://www.superkora.football/News/10/93783/أبرز-صور-الأسبوع-الرياضية

أبرز صور الأسبوع الرياضية
http://www.superkora.football/News/10/93743/مضوي-في-الإسماعيلي

مضوي في الإسماعيلي
http://www.superkora.football/News/10/93616/الجماهير-السعودية-تغزو-موسكو-قبل-مواجهة-الإفتتاح

الجماهير السعودية تغزو موسكو قبل مواجهة الإفتتاح

أخبار عاجلة

منتخب مصر

السفارة الأمريكية: هنفضل نشجع الفراعنة.. تتعوض الماتش الجاى مع روسيا

اعلانات للاستثمار فى مصر بملاعب كأس العالم

صور.. إعلانات للاستثمار فى مصر داخل ملاعب مونديال روسيا 2018

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي هاتفيًا بعيد الفطر المبارك

الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالى

الرئيس الصومالى يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر

جانب من العفو عن السجناء

صور.. الداخلية: أفرجنا عن 960 غارما بحملة "السجون بلا غارمين أو غارمات"

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سياسة

النائب هانى النواصرة

النائب هانى النواصرة: المنتخب قدم مباراة قوية والأمل موجود بالمباريات القادمة

مصطفى بكرى

مصطفى بكرى :قرار الرئيس بالإفراج عن الغارمات خطوة إنسانية رائعة

المنتخب الوطنى فى مباراته مع الأوروجواى

عضو رياضة البرلمان: المنتخب أدى مباراة قتالية رغم الخسارة.. وفرصنا قوية

اللواء خالد خلف الله

خالد خلف الله يقدم اقتراح برغبة لإنشاء وحدة إسعاف بالطريق الصحراوي الغربي

النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

النائب محمد الحسينى يحذر الحكومة من التقاعس فى جمع القمامة خلال العيد

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حوادث

مبالغ مالية - أرشيفية

تحقيقات مستريح الجيزة: استولى من ضحاياه على 70 مليون جنيه بحجة الاستيراد

احد أفراد الشرطة يوزع الكتيبات على السائقين

صور.. المرور يوزع كتيبات توعية على السائقين ضد أخطار الحوادث على الطرق

إنقلاب سيارة - أرشيفية

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب بطريق القاهرة - الفيوم

كلابش -أرشيفية

الأموال العامة تضبط شخصا يستولى على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل

تصادم سيارات - صورة أرشيفية

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة إسعاف وسيارة نقل بالبحيرة

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تقارير مصرية

محمد الشناوى

السفارة البريطانية تهنئ الشناوى بحصوله على لقب رجل مباراة "مصر وأوروجواى"

السفير السعودى بالقاهرة أسامة النقلى

السفير السعودى بالقاهرة: أداء مشرف للمنتخب المصرى

بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر

الشرطة النسائية

الشرطة النسائية تؤمن مداخل دور السينما لمنع التحرش فى أول أيام العيد

صلاة العيد فى ستوريا بارك بنيويورك

فرحة العيد تجمع الجالية المصرية بالولايات المتحدة بشعار "نسيج واحد"..صور

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أخبار المحافظات

مايك هاركر

الملحق الثقافى الأمريكى الجديد يطل على الشعب السكندرى بفيديو تهنئة بالعيد

كورنيش الإسكندرية

صور.. كورنيش الإسكندرية "زيرو فسحة" بسبب ارتفاع درجة الحرارة

صور.. مبادرة حب من الشعب السورى للمصريين بالمنصورة بشعار "شكرا مصر"

صلاة العيد -ارشيفية

تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوادى الجديد لتلقى الشكاوى خلال العيد

جانب من الاهالى

أهالى أسيوط يحتشدون بمراكز الشباب لمتابعة أولى مباريات المنتخب بالمونديال

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اقتصاد وبورصة

حملة اكتشف مصر فى ملاعب كأس العالم

حملة لوزارة السياحة تدعو العالم لاكتشاف مصر فى أكبر حدث رياضى عالمى

شركة غازبروم - أرشيفية

"غازبروم" تستأنف محادثاتها مع كوريا الجنوبية لبناء خط غاز عبر جارتها الشمالية

وقود -أرشيفية

البرتغال ثانى أعلى دولة فى أسعار الوقود بالاتحاد الأوروبى

أرشيفية

أسعار الذهب تتراجع جنيهين أول أيام العيد.. وعيار 21 بـ645 جنيها

الروبل الروسى -أرشيفية

ننشر سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى والجنيه المصرى اليوم الجمعة

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أخبار الرياضة

شريف إكرامى

بعد هزيمة المنتخب.. شريف إكرامى يؤكد: "سنقاتل للنهاية"

محمد الشناوى

محمد الشناوى: شكراً للجهاز الفنى وهنعوض فى المباريات المقبلة

منتخب مصر

صور.. منتخب مصر يخسر بهدف قاتل أمام أوروجواى فى افتتاح مشوار المونديال

طارق حامد

فيديو و صور.. طارق حامد يغادر ملعب مواجهة أوروجواى مصابا.. ونزول سام مرسى

مصر والأوروجواى

مصر تتفوق فى المجهود البدنى على أوروجواى بالشوط الأول

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كرة عالمية

مباراة المغرب وإيران

التشكيل الرسمى لمباراة المغرب وإيران فى كأس العالم

محمد الشناوى خلال المباراة

محمد الشناوى أفضل لاعب فى مباراة مصر وأوروجواى بكأس العالم

المنتخب الوطنى

تعرف على جدول ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأولى بالمونديال

محمد الشناوي

BBC: محمد الشناوى نجم مباراة مصر وأوروجواى

مباراة مصر وأوروجواى

الفيفا: أداء مقنع للمنتخب المصرى فى التنظيم الدفاعى أمام أوروجواى

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فن

ياسر جلال

ياسر جلال: المنتخب قدم أداء جيدا ومشرفا أمام أوروجواى

روجينا

القبض على روجينا فى قضايا آداب بالحلقة الـ29 من "ضد مجهول"

منى زكى

منى زكى: صعيدى فى الجامعة الأمريكية وأيام السادات أقرب الأفلام لقلبى

إبراهيم نصر

إبراهيم نصر: لن أقبل بأدوار أقل تركيبة من الدب فى "فوق السحاب"

ريم فى ضد مجهول

ظهور ريم ابنة غادة عبد الرازق فى الحلقة الـ29 من "ضد مجهول"

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تليفزيون

روسيا 2018

3 استوديوهات تحليلية على الإذاعات المصرية.. تعرف عليها

مليكه

"مليكة" .. انطلاقة تليق بنجمة بحجم دينا الشربينى

امير كرارة

3 ملايين ونصف المليون مشاهد للحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش" 2

فيلم المصلحه

تعرف على مسرحيات وأفلام ماسبيرو زمان ونايل سينما ولايف فى أول أيام العيد

منتخب مصر

اليوم.. أولى حلقات "روسيا فى ساعة" على 9090

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أخبار عربية

أنور قرقاش

أنور قرقاش :الرياضة ربح وخسارة والمرتبك يسيس قنواته الرياضية

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

الإمارات تدعم إثيوبيا بـ 3 مليار دولار لتخفيف نقص العملة الأجنبية

قوات الجيش العراقى

مصدر أمنى عراقى: مقتل شاب بنيران مجهولين وسط البصرة

الحرب فى سوريا - أرشيفية

واشنطن تتوعد دمشق بإجراء صارم على انتهاكات الحكومة السورية بمنطقة خفض التصعيد

القوات العراقية - أرشيفية

مقتل عنصر من الحشد الشعبى وإصابة آخر فى هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة

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أخبار عالمية

أنجيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تزور الأردن ولبنان الأربعاء المقبل

ماريا زاخاروفا

روسيا: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حادث حماة يثير تساؤلات موسكو

الرئيس الكازاخى نور سلطان نزارباييف

برلمان كازاخستان يوافق على إرسال ضباط لبعثات حفظ السلام للأمم المتحدة

أردوغان

واشنطن بوست: الأحزاب التركية المعارضة تتوحد لمحاولة إنهاء هيمنة أردوغان

القوات الأفغانية

حاكم إقليم أفغانى يحذر بسحق حركة طالبان ما لم تنضم إلى عملية السلام

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ثقافة

سعيد الكفراوى

غدا.. عزاء زوجة الكاتب سعيد الكفراوى بمسجد عمر مكرم

منتخب مصر

مثقفون لـ المنتخب المصرى: كنتم رجالة وقادرون الصعود لدور الـ16

الحملة البريطانية الأولى

بداية التقسيم.. تعرف على الحملة البريطانية التى كانت سبب تقسيم الخليج العربى

كتاب حكاية عامل غرف

مكتبة كأس العالم.. ثلاثة أدباء من الأرجنتين لـ بورخيس: عشق كرة القدم ليس بغباء

المتحف المصرى بالتحرير

المصريون يحتفلون بعيد الفطر فى المتحف المصرى بالتحرير

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المرأة والمنوعات

الكحك

عشان هتضعفى قدام الكحك.. 5 نصائح للحفاظ على رشاقتك فى العيد

صورة أرشيفية

يا بخت من زار وخفف.. اعرف قواعد اتيكيت زيارات العيد

القط أخيل يتوقع نتائج مباريات كأس العالم

الأخطبوط يكسب.. هزيمة السعودية أمس أول سقطة لتوقعات القط أخيل

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دلعى ايديك.. اختارى رسمة الأظافر المناسبة لملابس العيد

منتخب مصر

الفلك يدعم تفوق الفراعنة على أوروجواى.. وتألق صلاح والننى ووردة

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صحة وطب

انفلونزا الكلاب-ارشيفية

س وج.. كل ماتريد معرفته عن أنفلونزا الكلب

فسيخ-ارشيفية

سلطة وليمون وخس ..أهم الأطباق الجانبية للفسيخ فى العيد

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دلع جسمك ..الخس يحميك من الزهايمر وأمراض السرطان والقلب

السعادة-ارشيفية

كيف ترفع من مستوى سعادتك وتحسن من نفسيتك بالعيد فى 7 خطوات؟

العاب الاطفال-ارشيفية

حسب سنه.. اعرفى ازاى تختارى اللعبة المناسبة لطفلك

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علوم و تكنولوجيا

كأس العالم

4 تكنولوجيات كبرى فى كأس العالم FIFA 2018.. تعرف عليها

سناب شات

سناب شات يوجه ضربة جديدة لفيس بوك

نوكيا X6

تحديث جديد لنوكيا X6 يتيح للمستخدمين إمكانية إخفاء النتوء

ويندوز 10

خبراء أمنيون يحذرون: ثغرة خطيرة بويندوز 10 تتيح للهاكرز باختراق جهازك

تيم كوك

تيم كوك: نوفر لموظفينا مكاتب تمكنهم من العمل واقفين والجلوس طويلا خطر

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صحافة المواطن

انقطاع المياه - صورة أرشيفية

شكوى من انقطاع مياه الشرب عن عزبة العسيلى بكرداسة منذ شهر

كمبيوتر

خلف الله عطالله الأنصارى يكتب: التكنولوجيا سلاح ذو حدين‎

ريشة قلم -أرشيفية

محمود حمدون يكتب: حيرة

حريق بجرار قطار

قارئ يرسل صورا لحريق بجرار قطار بمحطة العياط المتجه للفيوم

انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية

شكوى من انقطاع الكهرباء فى منطقة عزبة علاء الدين بالقلوبية

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ألبومات اليوم السابع

الجماهير المصرية يتابعون مباراة منتخب مصر

الجماهير المصرية يتابعون مباراة منتخب مصر بنادى الجزيرة

مصر وأوروجواى

مباراة حماسية بين مصر وأوروجواى فى كأس العالم

منتخب مصر فى ملعب ياكتنبرج أرينا

جماهير مصر تؤازر لاعبى المنتخب من داخل ملعب ياكتنبرج فى مواجهة أوروجواى

حديقتى الفسطاط والأورمان

العيد شكل تانى فى حديقتى الفسطاط والأورمان

الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى

الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 960 غارما

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4 خطوات لقضاء يوم عيد سعيد مع العائلة.. الاستغناء عن هاتفك فى حضرة الأجداد

4 خطوات لقضاء يوم عيد سعيد مع العائلة.. الاستغناء عن هاتفك فى حضرة الأجداد
من وحى تسريحات كيم وبيلا حديد.. تسريحات للشعر المبلل لإطلالتك بالعيد

من وحى تسريحات كيم وبيلا حديد.. تسريحات للشعر المبلل لإطلالتك بالعيد
الجماهير تحتفل بعيد ميلاد صلاح بأغنية أمام أوروجواى فى الدقيقة 26

الجماهير تحتفل بعيد ميلاد صلاح بأغنية أمام أوروجواى فى الدقيقة 26
الشناوى ووردة ومروان يقودون الفراعنة أمام أوروجواى وصلاح بديلا

الشناوى ووردة ومروان يقودون الفراعنة أمام أوروجواى وصلاح بديلا
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