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25 دقيقة سلبية بين المغرب وإيران فى افتتاح المجموعة الثانية بكأس العالم
أحمد فتحى: لن نفقد الأمل وسنقاتل أمام روسيا والسعودية
مدرب أوروجواى: دفاع الفراعنة رائع وأحمد حجازى لاعب مميز
نهاية عصر الغارمات.. السيسي يأمر بسداد مديونية جميع الغارمين من صندوق تحيا مصر
السيسي: فخور بأداء المنتخب "الرجولى" وواثق في قدراتهم
أوروجواى تحرز هدف التقدم فى مرمى الفراعنة
ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي هاتفيًا بعيد الفطر المبارك
صور.. إعلانات للاستثمار فى مصر داخل ملاعب مونديال روسيا 2018
مصر وأوروجواى يتعادلان سلبيا بعد 30 دقيقة.. وسواريز يهدر هدف التقدم
صور.. الداخلية: أفرجنا عن 690 غارما ضمن حملة "السجون بلا غارمين أو غارمات"
حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة المنتخب المغربى ونظيره الإيرانى، بالمباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "كريستوفسكي" فى مدينة سان بطرسبرج
كشف التشخيص المبدئى لإصابة طارق حامد لاعب المنتخب الوطنى، عن طريق الجهاز الطبى للفراعنة بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، عن إصابته بكدمة فى الظهر.
علق جوسيه خيمينيز، مدافع منتخب أوروجواى ونادى أتلتيكو مدريد الإسبانى، على الهدف القاتل الذى سجله وقاد به منتخب بلاده للفوز 1-0 على المنتخب الوطنى..
كشف هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن حزنه لخسارة اليوم أمام أوروجواى فى افتتاح مشوار المونديال
شوط سلبى مثير بين المغرب وإيران فى مونديال روسيا.. فيديو
إصابة طارق حامد بكدمة فى الظهر.. ويلحق بمباراة روسيا
صاحب هدف أوروجواى: توقعنا مباراة صعبة أمام مصر
كوبر: لدينا مشكلة فى التعامل مع العرضيات.. وصلاح يشارك أمام روسيا
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تحقيقات و ملفات
العالم يقف احتراماً لـ"الفراعنة" بعد الأداء الرجولى أمام أوروجواى بالمونديال.. BBC: الشناوى نجم المباراة.. CNN: منتخب مصر قدم عرضا بطوليا.. الفيفا يشيد بخطة كوبر.. وأسطورة أرسنال: سواريز ورفاقه لا يستحقون الفوز
الجمعة، 15 يونيو 2018 05:14 م
ماذا قال نجوم الكرة عن نتيجة مباراة مصر وأوروجواى؟.. حازم إمام: ظهرنا بشكل جيد والكرة قاسية.. فاروق جعفر: مشكلتنا فى عدم الهجوم والعرضيات.. قائد مونديال90: مستوى منتخبنا مفاجأة.. ويكن: فرصنا فى الصعود "متاحة"
7 مكاسب للفراعنة رغم الخسارة أمام أوروجواى.. تألق الشناوى.. ارتفاع اللياقة البدنية للاعبى المنتخب.. ظهور النزعة الهجومية فى غياب صلاح.. التماسك الدفاعى.. الجوكر فتحى يبدع.. كهربا ورقة رابحة.. وانسجام سام مرسى
فيديو وصور.. نهاية عصر الغارمات.. الرئيس يكلف وزير الداخلية بسداد جميع مديونياتهن من صندوق تحيا مصر.. ويشدد على قضائهن أول أيام العيد وسط أسرهن.. و"السجون" تنهى إجراءات خروج 960 غارمة
صور.. 15 لقطة × مباراة مصر وأوروجواى..الشناوى بطل المنتخب الوطنى بروسيا.. هزيمة الفراعنة بهدف فى اللحظات القاتلة..إصابة طارق حامد..أحمد فتحى يهدد مرمى منافسه بتسديدة نارية..وإنذار لـ"حجازى" بعد التحام مع سواريز
محمد الشناوى ينضم لعظماء تألقوا بالمباراة الرسمية الأولى فى تاريخهم.. حارس الفراعنة يبدع فى الظهور الأول.. باليتسيرو يساهم فى تتويج أوروجواى بكأس العالم.. وشكرى الواعر يقود تونس للفوز بثلاثية على المكسيك
هل فاز أحمد مراد بجائزة التفوق بالمخالفة للقانون؟.. "الأعلى للثقافة" يشترط فترة زمنية لممارسة النشاط الأدبى أقلها 15 عاما.. صاحب "أرض الإله" نشر أولى رواياته منذ 11 عاما.. ورئيس لجنة الفحص: أمر إدارى يخص المجلس
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التشكيل الرسمى لمباراة المغرب وإيران فى كأس العالم
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الإمارات تدعم إثيوبيا بـ 3 مليار دولار لتخفيف نقص العملة الأجنبية
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مقتل عنصر من الحشد الشعبى وإصابة آخر فى هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة
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روسيا: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حادث حماة يثير تساؤلات موسكو
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واشنطن بوست: الأحزاب التركية المعارضة تتوحد لمحاولة إنهاء هيمنة أردوغان
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