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الإثنين، 26 مارس 2018 10:33 م
خالد صلاح

أخبار عاجلة

تعرف على قرار "الوطنية للانتخابات" بشأن تصويت المحبوسين احتياطيا

تعرف على قرار "الوطنية للانتخابات" بشأن تصويت المحبوسين احتياطيا

الإثنين، 26 مارس 2018 10:06 م

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المحبوسين احتياطيا..

موجز أخبار الساعة 10 مساء.. الإقبال على الانتخابات طعنة فى قلب الإرهاب

موجز أخبار الساعة 10 مساء.. الإقبال على الانتخابات طعنة فى قلب الإرهاب

الإثنين، 26 مارس 2018 10:00 م

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، منها: أن محافظات مصر شهدت توافد الناخبين بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

"الوطنية للانتخابات": الفنان حسين فهمى لم يدل بصوته فى الإمارات

"الوطنية للانتخابات": الفنان حسين فهمى لم يدل بصوته فى الإمارات

الإثنين، 26 مارس 2018 09:59 م

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات تتعامل بشكل فورى مع كل الشكاوى أو الملاحظات التى ترد إليها.

الوطنية للانتخابات: القاهرة الأعلى تصويتا.. وإقبال كثيف بالعاصمة الإدارية

الوطنية للانتخابات: القاهرة الأعلى تصويتا.. وإقبال كثيف بالعاصمة الإدارية

الإثنين، 26 مارس 2018 09:56 م

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وشمال سيناء"، على الترتيب

الوطنية للانتخابات: ناخب توفى عقب التصويت وقاض أكمل يومه رغم وفاة والده

الوطنية للانتخابات: ناخب توفى عقب التصويت وقاض أكمل يومه رغم وفاة والده

الإثنين، 26 مارس 2018 09:52 م

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية مر بانتظام، ولم يكن هناك أى معوقات

رسالة من "قضايا الدولة" لمستشارى الهيئة بعد أول يوم من انتخابات الرئاسة

رسالة من "قضايا الدولة" لمستشارى الهيئة بعد أول يوم من انتخابات الرئاسة

الإثنين، 26 مارس 2018 09:47 م

المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة، بعث برسالة الى أبنائه مستشارى قضايا الدولة، بمناسبة إشرافهم على انتخابات رئاسة الجمهورية

محمد صلاح ينشر صورة نادرة له مدون عليها: "أيام ما كان بيقعد فى تجارة طنطا"

محمد صلاح ينشر صورة نادرة له مدون عليها: "أيام ما كان بيقعد فى تجارة طنطا"

الإثنين، 26 مارس 2018 09:46 م

نشر النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، صورة نادرة له خلال بداية فترة شبابه.

الوطنية للانتخابات: اصطفاف المواطنين أمام صناديق الاقتراع رسالة كرامة وتحدى

الوطنية للانتخابات: اصطفاف المواطنين أمام صناديق الاقتراع رسالة كرامة وتحدى

الإثنين، 26 مارس 2018 09:46 م

وجه المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لكل المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية،

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 26 مارس 2018 09:41 م

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها متابعة اليوم الأول لانتخابات الرئاسة..

هيئة الاستعلامات: الإعلام الأجنبى ينهى تغطية أول أيام الانتخابات بدون شكاوى

هيئة الاستعلامات: الإعلام الأجنبى ينهى تغطية أول أيام الانتخابات بدون شكاوى

الإثنين، 26 مارس 2018 09:39 م

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه مع انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، استمر أعضاء غرفة عمليات الهيئة، فى التواصل المباشر مع المراسلين.

بدء مؤتمر "الهيئة الوطنية" للإعلان عن تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

بدء مؤتمر "الهيئة الوطنية" للإعلان عن تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الرئاسة

الإثنين، 26 مارس 2018 09:32 م

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى المسائى الذى تنظمه الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان تفاصيل اليوم الاول للانتخابات الرئاسية 2018.

فيديو.. عجوز عمرها 120 عاما تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

فيديو.. عجوز عمرها 120 عاما تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 26 مارس 2018 09:12 م

فى لقطة تنم عن الوطنية الخالصة، أدلت سيدة مسنة تبلغ من العمر 120 عاما بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، وظهرت مبتسمة خلال جلوسها على كرسى أمام اللجنة.

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

الإثنين، 26 مارس 2018 09:09 م

أكد اثنان من المراقبين الأمريكيين للانتخابات الرئاسية بمصر أنهما شهدا خلال اليوم الأول من عملية الاقتراع إقبالا واضحا وأجواء احتفالية ومشاركة نسائية.

غلق باب التصويت بعد انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

غلق باب التصويت بعد انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 26 مارس 2018 09:00 م

أغلقت اللجان الانتخابية منذ قليل أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

"التعليم": الصورة المنشورة بحلق شعر طالبة فى الفيوم غير صحيحة

"التعليم": الصورة المنشورة بحلق شعر طالبة فى الفيوم غير صحيحة

الإثنين، 26 مارس 2018 08:54 م

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم صحة صورة حلق شعر إحدى الطالبات بمدرسة بالفيوم،

صور.. والد الشهيد خالد المغربى عقب التصويت بالانتخابات: أقل ما نقدمه للشهداء

صور.. والد الشهيد خالد المغربى عقب التصويت بالانتخابات: أقل ما نقدمه للشهداء

الإثنين، 26 مارس 2018 08:54 م

أدلى محمد المغربى والد الشهيد خالد المغربى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمدينة طوخ فى محافظة القليوبية

صور جديدة للسيسى خلال الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية

صور جديدة للسيسى خلال الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 26 مارس 2018 08:46 م

نشرت صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، صورا جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إدلاءه بصوته فى الانتخابات الرئاسية.

صور.. بالفستان وبدلة الفرح.. عروسان يدليان بصوتيهما فى المنوفية

صور.. بالفستان وبدلة الفرح.. عروسان يدليان بصوتيهما فى المنوفية

الإثنين، 26 مارس 2018 08:43 م

أدلى عروسان بصوتيهما بأحد اللجان الانتخابية بمركز منوف بمحافظة المنوفية، فى صورة جديدة للمشاركة السياسية الفاعلة.

طفلة تتشح بعلم مصر بعد رفع أسرتها الأعلام والزغاريد وصور السيسى بالعياط

طفلة تتشح بعلم مصر بعد رفع أسرتها الأعلام والزغاريد وصور السيسى بالعياط

الإثنين، 26 مارس 2018 08:41 م

اتشحت طفلة بعلم مصر اثناء تصويت اسرتها بلجنة بندر العياط، حيث قامت بلف العلم حول جسمها ليظهر فى شكل فستان.

فيديو.. أهالى شمال سيناء يقبلون على التصويت بالانتخابات الرئاسية

فيديو.. أهالى شمال سيناء يقبلون على التصويت بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 26 مارس 2018 08:29 م

حرص أهالى مدن شمال سيناء على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وشارك المئات فى عملية التصويت.

كمال الجنزورى للشباب: "انزل شارك علشان مصر.. فى خير كبير جاى"

كمال الجنزورى للشباب: "انزل شارك علشان مصر.. فى خير كبير جاى"

الإثنين، 26 مارس 2018 08:27 م

قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه مر على عدد من لجان الانتخابات الرئاسية فى العديد من الأماكن الشعبية وغيرها..

إقبال كثيف على لجان مصر القديمة فى الساعة الأخيرة من التصويت

إقبال كثيف على لجان مصر القديمة فى الساعة الأخيرة من التصويت

الإثنين، 26 مارس 2018 08:21 م

شهدت الساعة الأخيرة من اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بلجان مصر القديمة، إقبالا كثيفا من المواطنين الذين توافدوا لممارسة حقهم الدستورى

صور.. عروسان يدليان بصوتيهما فى انتخابات الرئاسة بمركز فاقوس بالشرقية

صور.. عروسان يدليان بصوتيهما فى انتخابات الرئاسة بمركز فاقوس بالشرقية

الإثنين، 26 مارس 2018 08:21 م

تفاجأ المتواجدون بلجنة رقم 6 الكائنة بمدرسة سعيد عبد العال الابتدائية بقرية الحجاجية المستجدة، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بدخول عريس وعروسة اللجنة للإدلاء بصوتيهما.

وزير الأوقاف: بدء إجراءات الإشتراك بشهادة "أمان" للعاملين بالوزارة

وزير الأوقاف: بدء إجراءات الإشتراك بشهادة "أمان" للعاملين بالوزارة

الإثنين، 26 مارس 2018 08:19 م

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للإشتراك بشهادة "أمان" للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها.

"مجلس الوزراء": التصويت بالانتخابات الرئاسية شهد إقبالا كبيرا اليوم

"مجلس الوزراء": التصويت بالانتخابات الرئاسية شهد إقبالا كبيرا اليوم

الإثنين، 26 مارس 2018 08:12 م

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كان هدفه متابعة سير العملية الانتخابية بكافة المحافظات.

انتخابات الرئاسة 2018.. رئيس نادى قضايا الدولة: لم نرصد أى معوقات للانتخابات

انتخابات الرئاسة 2018.. رئيس نادى قضايا الدولة: لم نرصد أى معوقات للانتخابات

الإثنين، 26 مارس 2018 08:08 م

قال المستشار أحمد خليفة رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، إن غرفة عمليات النادى لم ترصد أى معوقات أو مخالفات خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2018..

السكة الحديد تطلق مبادرة "اعرف لجنتك" للركاب الوافدين إلى محطة مصر

السكة الحديد تطلق مبادرة "اعرف لجنتك" للركاب الوافدين إلى محطة مصر

الإثنين، 26 مارس 2018 08:03 م

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إطلاق مبادرة "اعرف لجنتك" فى إطار التسهيل على الركاب والمسافرين المترددين على محطة مصر للمشاركة فى الانتخابات.

وزير الطيران: افتتاح مطارى العاصمة الإدارية وسفنكس يونيه المقبل

وزير الطيران: افتتاح مطارى العاصمة الإدارية وسفنكس يونيه المقبل

الإثنين، 26 مارس 2018 07:56 م

أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أنه من المحتمل تشغيل مطارى سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة، في يونيه المقبل، بعد انتهاء مراحل التشغيل

"المتحدة لحقوق الإنسان": الإقبال تاريخى بأول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

"المتحدة لحقوق الإنسان": الإقبال تاريخى بأول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الإثنين، 26 مارس 2018 07:49 م

أشاد المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بلجان الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تواصل التدفق من العاملين بالمشروعات..

هيئة الاستعلامات: الإعلام الأجنبى يواصل تغطية انتخابات الرئاسة بحرية كاملة

هيئة الاستعلامات: الإعلام الأجنبى يواصل تغطية انتخابات الرئاسة بحرية كاملة

الإثنين، 26 مارس 2018 07:33 م

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه استكمالاً لتوجيه ضياء رشوان رئيس الهيئة، استمر أعضاء غرفة عمليات الهيئة بالتواصل المباشر مع المراسلين الأجانب

فيديو.. مدير أمن الجيزة يشكر المواطنين على حشدهم بالانتخابات فى لجان الدقى

فيديو.. مدير أمن الجيزة يشكر المواطنين على حشدهم بالانتخابات فى لجان الدقى

الإثنين، 26 مارس 2018 07:19 م

أجرى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة جولة تفقدية للجان الانتخابية بمنطقة الدقى، والتقى بالناخبين الذين التقطوا معه الصور التذكارية...

صور.. وزير التعليم العالى يصطحب أحفاده أثناء إدلائه بصوته فى انتخابات الرئاسة

صور.. وزير التعليم العالى يصطحب أحفاده أثناء إدلائه بصوته فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 26 مارس 2018 07:12 م

أدلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عصر اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم ولمدة ثلاثة أيام

عمليات القضاة: الدفع بقاضى بديل بأحد لجان شبرا بعد تعرض رئيسها لأزمة قلبية

عمليات القضاة: الدفع بقاضى بديل بأحد لجان شبرا بعد تعرض رئيسها لأزمة قلبية

الإثنين، 26 مارس 2018 07:04 م

قال المستشار حازم رسمى المتحدث باسم نادى القضاة، إن أحد القضاة المشرفين على لجنة بمدرسة محمد فريد بحى شبرا بالقاهرة تعرض لأزمة قلبية نتيجة الإجهاد..

قناة إيطالية: فوز السيسى بولاية ثانية سيحقق استقرار مصر أمنيا واقتصاديا

قناة إيطالية: فوز السيسى بولاية ثانية سيحقق استقرار مصر أمنيا واقتصاديا

الإثنين، 26 مارس 2018 07:03 م

قالت قناة "راى" الإيطالية : "المصريون سيصوتون للرئيس عبد الفتاح السيسى" ووصفت فوزه فى الانتخابات الرئاسية بأنه استمرار لاستقرار البلاد أمنيا واقتصاديا.

سيارة شرطة تنقل مسنا من ذوى الاحتياجات لمنزله بعد الإدلاء بصوته فى الهرم

سيارة شرطة تنقل مسنا من ذوى الاحتياجات لمنزله بعد الإدلاء بصوته فى الهرم

الإثنين، 26 مارس 2018 07:02 م

فى لفتة طيبة، توقفت إحدى سيارات الشرطة التى تجوب شارع الهرم لتأمين العملية الانتخابية، وذلك لتقوم بتوصيل أحد المسنين من ذوى الاحتياجات الخاصة..

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

الإثنين، 26 مارس 2018 06:51 م

تابعت غرفة عمليات حملة المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس حزب الغد، سير العملية الانتخابية فى مختلف محافظات الجمهورية..

المرور: إغلاق منزل الطريق الدائرى للقادم من المريوطية اتجاه الرماية لمدة شهر

المرور: إغلاق منزل الطريق الدائرى للقادم من المريوطية اتجاه الرماية لمدة شهر

الإثنين، 26 مارس 2018 06:51 م

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تعديلات مرورية بتقاطع الدائرى.

فيديو.. ناخبة تؤجل إجراء عملية جراحية للإدلاء بصوتها بانتخابات الرئاسة

فيديو.. ناخبة تؤجل إجراء عملية جراحية للإدلاء بصوتها بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 26 مارس 2018 06:45 م

قالت نادية محمد من المطرية إنها طلبت من طبيبها الخاص تأجيل إجراء عملية جراحية حتى تتمكن من المشاركة فى التصويت بأول أيام الانتخابات الرئاسية.

طيران الإمارات: مقاتلتان قطريتان اقتربتا بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين

طيران الإمارات: مقاتلتان قطريتان اقتربتا بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين

الإثنين، 26 مارس 2018 06:44 م

أدانت الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى، اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر اليوم بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين فى الدولة فى المجال الجوى..

شاهد.. كيف يساعد أمناء الشرطة كبار السن فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

شاهد.. كيف يساعد أمناء الشرطة كبار السن فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

الإثنين، 26 مارس 2018 06:43 م

حرص أحد أمناء الشرطة بمجمع مدارس دار السلام على توصيل مسنتان الى باب لجنة التصويت فى انتخابات الرئاسة لعام 2018..

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