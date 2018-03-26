أخبار عاجلة

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المحبوسين احتياطيا..
نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، منها: أن محافظات مصر شهدت توافد الناخبين بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية
قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات تتعامل بشكل فورى مع كل الشكاوى أو الملاحظات التى ترد إليها.
أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وشمال سيناء"، على الترتيب
أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية مر بانتظام، ولم يكن هناك أى معوقات
المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة، بعث برسالة الى أبنائه مستشارى قضايا الدولة، بمناسبة إشرافهم على انتخابات رئاسة الجمهورية
نشر النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، صورة نادرة له خلال بداية فترة شبابه.
وجه المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لكل المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية،
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها متابعة اليوم الأول لانتخابات الرئاسة..
قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه مع انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، استمر أعضاء غرفة عمليات الهيئة، فى التواصل المباشر مع المراسلين.
بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى المسائى الذى تنظمه الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان تفاصيل اليوم الاول للانتخابات الرئاسية 2018.
فى لقطة تنم عن الوطنية الخالصة، أدلت سيدة مسنة تبلغ من العمر 120 عاما بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، وظهرت مبتسمة خلال جلوسها على كرسى أمام اللجنة.
أكد اثنان من المراقبين الأمريكيين للانتخابات الرئاسية بمصر أنهما شهدا خلال اليوم الأول من عملية الاقتراع إقبالا واضحا وأجواء احتفالية ومشاركة نسائية.
أغلقت اللجان الانتخابية منذ قليل أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم صحة صورة حلق شعر إحدى الطالبات بمدرسة بالفيوم،
أدلى محمد المغربى والد الشهيد خالد المغربى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمدينة طوخ فى محافظة القليوبية
نشرت صفحة المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، صورا جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إدلاءه بصوته فى الانتخابات الرئاسية.
أدلى عروسان بصوتيهما بأحد اللجان الانتخابية بمركز منوف بمحافظة المنوفية، فى صورة جديدة للمشاركة السياسية الفاعلة.
اتشحت طفلة بعلم مصر اثناء تصويت اسرتها بلجنة بندر العياط، حيث قامت بلف العلم حول جسمها ليظهر فى شكل فستان.
حرص أهالى مدن شمال سيناء على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وشارك المئات فى عملية التصويت.
قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إنه مر على عدد من لجان الانتخابات الرئاسية فى العديد من الأماكن الشعبية وغيرها..
شهدت الساعة الأخيرة من اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بلجان مصر القديمة، إقبالا كثيفا من المواطنين الذين توافدوا لممارسة حقهم الدستورى
تفاجأ المتواجدون بلجنة رقم 6 الكائنة بمدرسة سعيد عبد العال الابتدائية بقرية الحجاجية المستجدة، بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بدخول عريس وعروسة اللجنة للإدلاء بصوتيهما.
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للإشتراك بشهادة "أمان" للعاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها.
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، كان هدفه متابعة سير العملية الانتخابية بكافة المحافظات.
قال المستشار أحمد خليفة رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، إن غرفة عمليات النادى لم ترصد أى معوقات أو مخالفات خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2018..
أعلنت هيئة السكة الحديد عن إطلاق مبادرة "اعرف لجنتك" فى إطار التسهيل على الركاب والمسافرين المترددين على محطة مصر للمشاركة فى الانتخابات.
أكد شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أنه من المحتمل تشغيل مطارى سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة، في يونيه المقبل، بعد انتهاء مراحل التشغيل
أشاد المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بلجان الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تواصل التدفق من العاملين بالمشروعات..
قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إنه استكمالاً لتوجيه ضياء رشوان رئيس الهيئة، استمر أعضاء غرفة عمليات الهيئة بالتواصل المباشر مع المراسلين الأجانب
أجرى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة جولة تفقدية للجان الانتخابية بمنطقة الدقى، والتقى بالناخبين الذين التقطوا معه الصور التذكارية...
أدلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عصر اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم ولمدة ثلاثة أيام
قال المستشار حازم رسمى المتحدث باسم نادى القضاة، إن أحد القضاة المشرفين على لجنة بمدرسة محمد فريد بحى شبرا بالقاهرة تعرض لأزمة قلبية نتيجة الإجهاد..
قالت قناة "راى" الإيطالية : "المصريون سيصوتون للرئيس عبد الفتاح السيسى" ووصفت فوزه فى الانتخابات الرئاسية بأنه استمرار لاستقرار البلاد أمنيا واقتصاديا.
فى لفتة طيبة، توقفت إحدى سيارات الشرطة التى تجوب شارع الهرم لتأمين العملية الانتخابية، وذلك لتقوم بتوصيل أحد المسنين من ذوى الاحتياجات الخاصة..
تابعت غرفة عمليات حملة المهندس موسى مصطفى موسى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، رئيس حزب الغد، سير العملية الانتخابية فى مختلف محافظات الجمهورية..
تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تعديلات مرورية بتقاطع الدائرى.
قالت نادية محمد من المطرية إنها طلبت من طبيبها الخاص تأجيل إجراء عملية جراحية حتى تتمكن من المشاركة فى التصويت بأول أيام الانتخابات الرئاسية.
أدانت الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتى، اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر اليوم بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين فى الدولة فى المجال الجوى..
حرص أحد أمناء الشرطة بمجمع مدارس دار السلام على توصيل مسنتان الى باب لجنة التصويت فى انتخابات الرئاسة لعام 2018..