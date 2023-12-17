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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الترم الأول تبدأ فى يناير

الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الترم الأول تبدأ فى يناير وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلفاوى

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