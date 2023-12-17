الرئيسية أخبار عاجلة أخبار × 24 ساعة.. التعليم: امتحانات الترم الأول تبدأ فى يناير الأحد، 17 ديسمبر 2023 12:00 ص وزارة التربية والتعليم إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: شاهد.. محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ بعد إعادة تطويرها وتحويلها لمكتب بريد التعليم: امتحانات الترم الأول تبدأ فى يناير.. والمديريات تعلن المواعيد الأوقاف: صكوك الإطعام تجاوزت 206 آلاف صك بزيادة 92 ألفا عن العام الماضى وزارة التعليم: تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام وزارة التموين تعلن توفير السكر الحر فى 1300 مجمع استهلاكي بـ27 جنيها للكيلو تداول القمح غدا بمنصة البورصة المصرية للسلع الرى ترفع الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء صرف 75% من مقررات تموين شهر ديسمبر حتى الآن الأرصاد: غدا شبورة كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا والعظمى بالقاهرة 24 درجة وزارة التربية التعليم توجه بإقامة بطولة السباحة لطلاب المدارس وزيرة التضامن: رئيس الجمهورية وجه بمضاعفة عدد الأيتام المشمولين بدعم الوزارة مسئولو مترو الأنفاق يتفقدون ماكينات TVM بمحطة الشهداء بالخط الأول وزيرا النقل والاتصالات يفتتحان محطة قطار الملك فؤاد التاريخية بكفر الشيخ هيئة الدواء توضح المواعيد المناسبة لتناول الفيتامينات.. تفاصيل التضامن تعلن دعم مشروعات للسيدات والشباب بقرى "حياة كريمة" بـ300 مليون جنيه وزير النقل يوجه بتطوير محطة قطارات كفر الشيخ وزارة الرى تنظم 3 ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه في الغربية الزراعة: نمتلك 14 سلالة محلية من الدواجن في 8 محطات.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة تعلن انتهاء أعمال ميكنة 4 آلاف و667 مكتب صحة فى 27 محافظة شاهد محطة مونوريل "مسجد مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة وزارة التربية التعليم توجه بإقامة بطولة السباحة لطلاب المدارس التعليم تطلق فعاليات البرنامج التدريبي للحصول على الشهادات الدولية فى التدريس اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اليوم السابع بلس التعليم امتحانات الترم الاول الامتحانات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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