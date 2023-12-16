شاهد.. محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ بعد إعادة تطويرها وتحويلها لمكتب بريد

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، صور محطة الملك فؤاد ، بكفر الشيخ، بعد إعادة تطويرها ورفع كفاءتها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

وافتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ، محطة قطار الملك فؤاد التاريخية أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» بمنطقة منشية فؤاد بكفر الشيخ بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي سبق وتم توقيعه بين وزارة النقل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتيح استغلال 13 موقعا ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بغرض تقديم الخدمات البريدية المختلفة من خلال تلك المواقع والتي تشمل 11 موقعا بمحطات قطارات السكك الحديدية بـ( الجيزة - بنها – دمنهور- سيدي بشر- الحامول – السويس- أسيوط - بني سويف- سوهاج – الأقصر- إدفو) بالإضافة الى منح حق استغلال مبنى الحركة البريدية الرئيسى برمسيس وكذا استغلال محطة الملك فؤاد الأثرية بكفر الشيخ.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم وضع مخطط لإنشاء محلات تجارية ومباني إدارية وعيادات وصيدليات بالأراضي الملاصقة للمحطة وبنفس الطراز المعماري الخاص بها لخدمة أهالي مدينة كفر الشيخ وهي هدية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لأهالي كفر الشيخ

جدير بالذكر ان أعمال ترميم وصيانة وتطوير المحطة تمت باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على تراثه المعمارى الفريد والهُوية المصرية" كمبنى أثري من طراز فريد وذلك بالتعاون بين وزارة النقل والمحافظة، ووزارة الآثار المصرية