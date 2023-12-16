اليوم السابع
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شاهد.. محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ بعد إعادة تطويرها وتحويلها لمكتب بريد

السبت، 16 ديسمبر 2023 06:04 م
شاهد.. محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ بعد إعادة تطويرها وتحويلها لمكتب بريد محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع، صور محطة الملك فؤاد، بكفر الشيخ، بعد إعادة تطويرها ورفع كفاءتها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.
 
وافتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء جمال نور الدين - محافظ كفر الشيخ، محطة قطار الملك فؤاد التاريخية أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية» بمنطقة منشية فؤاد بكفر الشيخ بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها وترميمها وتحويلها لمكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.
 
ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي سبق وتم توقيعه بين وزارة النقل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يتيح استغلال 13 موقعا ضمن أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بغرض تقديم الخدمات البريدية المختلفة من خلال تلك المواقع والتي تشمل 11 موقعا بمحطات قطارات السكك الحديدية بـ( الجيزة - بنها – دمنهور- سيدي بشر- الحامول – السويس- أسيوط - بني سويف- سوهاج – الأقصر- إدفو) بالإضافة الى منح حق استغلال مبنى الحركة البريدية الرئيسى برمسيس وكذا استغلال محطة الملك فؤاد الأثرية بكفر الشيخ. 
 
وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم وضع مخطط لإنشاء محلات تجارية ومباني إدارية وعيادات وصيدليات بالأراضي الملاصقة للمحطة وبنفس الطراز المعماري الخاص بها لخدمة أهالي مدينة كفر الشيخ وهي هدية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لأهالي كفر الشيخ
 
جدير بالذكر ان أعمال ترميم وصيانة وتطوير المحطة تمت باستخدام أحدث أساليب الاستدامة مع الحفاظ على تراثه المعمارى الفريد والهُوية المصرية" كمبنى أثري من طراز فريد وذلك بالتعاون بين وزارة النقل والمحافظة، ووزارة الآثار المصرية
 
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ قبل وبعد التطوير (2)
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ قبل وبعد التطوير 

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ قبل وبعد التطوير (1)
محطة قطار الملك فؤاد

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ قبل وبعد التطوير (3)
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ قبل وبعد التطوير (4)
محطة قطار الملك فؤاد قبل وبعد التطوير

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ قبل وبعد التطوير (5)
محطة قطار الملك فؤاد 

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (1)
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ 
 
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (2)
المحطة الملكية 

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (3)
محطة قطار الملك فؤاد

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (4)
المحطة الملكية بعد تطويرها

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (5)
تحويل المحطة لمكتب بريد

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (6)
مخطط التطوير يشمل محيط المحطة

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (7)
تحويل محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ لمكتب بريد بعد تطويرها

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (8)
نظام لاضاءة المحطة 

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (9)
محطة قطار الملك فؤاد بشكلها الرائع

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (10)تحويل محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ لمكتب بريد
 
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (11)
البريد المصري يستغل محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ 

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (12)
محطة قطار الملك فؤاد بطرازها المعمارى

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (13)
محطة قطار الملك فؤاد 

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (14)
المحطة الملكية 

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (15)
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ 

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (16)
تطوير شامل لمحطة قطار الملك فؤاد

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (17)
محطة قطار الملك فؤاد ليلا

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (18)
المحطة تقع بكفر الشيخ 

 
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (20)
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ 
 
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (21)
محطة قطار الملك فؤاد 

محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ (22)
محطة قطار الملك فؤاد بكفر الشيخ 

 







محطة الملك فؤاد

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