الزراعة: ‫نمتلك 14 سلالة محلية من الدواجن في 8 محطات.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

يعمل معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على الحفاظ على المصادر الوراثية الحيوانية ومن ضمنها سلالات الدواجن وتحسينها وراثيًا.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- يمتلك المعهد 14 سلالة محلية كلها يتم الحفاظ عليها في 8 محطات تابعة للمعهد .

2- تعمل تلك السلالات كقطعان بحثية يتم إجراء التجارب عليها لتحسينها وراثيا وانتاجيا ثم توزيعها على القطاع الداجني الريفي وكل سلالة يتم وضعها في أكثر من محطة بحثية للحفاظ عليها في حالة ظهور أمراض وبائية

3- يتم توفير كل وسائل الرعاية لهذه القطعان من اعلاف وتحصينات ونظم إسكان بما يتناسب مع كل سلالة خاصة وان هذه السلالات تتميز بانخفاض احتياجاتها الغذائية لتناسب القطاع الريفي ولتقليل تكلفة إنتاج الدجاج والبيض .

4- المعهد لا يقوم بذبح السلالات نهائيا لأنها تستخدم في تحسين الإنتاج كما ان ذبحها يعتبر خسارة اقتصادية فادحة بالاضافة الى ان المعهد ليس جهة منتجة للحوم الدجاج التجارية.