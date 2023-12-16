التعليم: امتحانات الترم الأول تبدأ فى يناير.. والمديريات تعلن المواعيد

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ فى يناير المقبل، مشددة على أن المديريات التعليمية والإدارات تحدد المواعيد المقررة لانطلاق الاختبارات، كما يتم إعلان الجداول فى مواعيدها بالمدارس، موضحة أن كل مديرية تحدد مواعيد انطلاق الاختبارات للفصل الدراسي الأول، مع الالتزام بشرح المناهج الدراسية للفصل الدراسي الأول والخريطة الزمنية.

وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفة امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).