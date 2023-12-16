اليوم السابع
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صرف 75% من مقررات تموين شهر ديسمبر حتى الآن

السبت، 16 ديسمبر 2023 04:11 م
صرف 75% من مقررات تموين شهر ديسمبر حتى الآن وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة على توفير، السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وتم صرف ما يقرب من 75 % من مقررات التموين عن شهر ديسمبر الجارى حتى الآن، ووتيح الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع الأساسية على بطاقات التموين .

على جانب آخر بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تستعد لشهر رمضان المبارك لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكى، حيث تقوم شركات الجملة التابعة للوزارة بضخ المنتجات أول بأول.

 

 







وزارة التموين

السلع التموينية المدعمة

مخزون السلع التموينية

أسعار السلع التموينية

أسعار السلع الغذائية




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