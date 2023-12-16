اليوم السابع
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هيئة الدواء توضح المواعيد المناسبة لتناول الفيتامينات.. تفاصيل

السبت، 16 ديسمبر 2023 12:47 م
هيئة الدواء توضح المواعيد المناسبة لتناول الفيتامينات.. تفاصيل هيئة الدواء
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن المواعيد المناسبة لتناول الفيتامينات لتعويض نقص الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.
 

أفضل وقت لتناول المكملات الغذائية والفيتامينات معدة فارغة.  

يتم امتصاص المكملات الغذائية مثل البروبيوتيك وفيتامين ج و ب 12 وحمض الفوليك وإل-جلوتامين والحديد جيدًا على معدة فارغة، وبالتالي فهي أكثر فاعلية.

من الأفضل تناوله بعد الطعام  

فيتامين أ ، د ، هـ ، ك يحتاج إلى دهون للهضم والامتصاص لذلك يجب تناولها بعد تناول الطعام.

المعادن التي تحتاج إلى حمض المعدة  

يحتاج الكالسيوم والزنك إلى حمض المعدة من أجل الهضم والامتصاص ، لذا تأكد من تناولهما بعد الأكل.

بعد الإفطار  

من الأفضل تناول مركب فيتامين ب B بعد الإفطار ، لأنه من المفترض أن يمنحك الطاقة لذلك ، سوف تكون نشيطًا طوال اليوم.

بعد الغداء  

من الأفضل تناول أوميجا 3 بعد الغداء "لأنه مكمل غذائى أثقل قليلاً ليتم هضمه، والجهاز الهضمي لدينا في ذروته في ذلك الوقت.

بعد العشاء  

من الأفضل تناول المغنيسيوم بعد العشاء لأنه يساعدك على النوم جيدًا في حالة ذهنية هادئة.

 

 







هيئة الدواء

الفيتامينات

المعادن




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