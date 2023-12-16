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وزارة التعليم: تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام

السبت، 16 ديسمبر 2023 10:45 ص
وزارة التعليم: تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل، مشددة على تخصيص الأسبوع الأول من يناير للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية، لافتة إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل.

 
وأعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول كالتالى:
 
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
 
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
 
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
 
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
 
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
 
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
 
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).






وزارة التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الاول

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول

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