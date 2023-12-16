اليوم السابع
Ads
السبت، 16 ديسمبر 2023 05:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التربية التعليم توجه بإقامة بطولة السباحة لطلاب المدارس

السبت، 16 ديسمبر 2023 04:26 م
وزارة التربية التعليم توجه بإقامة بطولة السباحة لطلاب المدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن إقامة بطولة الجمهورية للمدارس لعبة (السباحة) بنين للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث حدد الخطاب مواعيد إقامة بطولة الجمهورية للمدارس لعبة السباحة، المرحلة الابتدائية 31 ديسمبر الجارى والمرحلة الاعدادية، 1 و2 يناير المقبل  والمرحلة الثانوية، 3 و4 يناير 2024.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أنه يتم تطوير الأنشطة الطلابية، قائلة: مثل ما يتم تطوير المناهج يتم أيضا تطوير الأنشطة، وخرجنا من عباءة الأنشطة التقليدية إلى الأنشطة الإبداعية التى تكشف مواعيد وقدرات الطلاب فى كثير من الألعاب والممارسات الرياضية، مضيفة أن هناك جزءا كبيرا من الأنشطة تم تطويره.
 






وزارة التربية والتعليم

الأنشطة الطلابية

بطولة المدارس للسباحة

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة