اليوم السابع
Ads
السبت، 16 ديسمبر 2023 12:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التموين تعلن توفير السكر الحر فى 1300 مجمع استهلاكي بـ27 جنيها للكيلو

السبت، 16 ديسمبر 2023 12:17 م
وزارة التموين تعلن توفير السكر الحر فى 1300 مجمع استهلاكي بـ27 جنيها للكيلو السكر
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو بجانب أيضا طرح السكر المدعم على بطاقات التموين  بسعر 12.6 جنيه .

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأيام كميات كبيرة من سلعة سكر الحر بأكثر من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية  في إطار الحرص على توفير سلعة السكر للمواطنين ، حيث تم زيادة معدلات ضخ السكر بالمنافذ وطرح أكثر من 30 ألف طن على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو وكذلك طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بالمنافذ بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.







وزارة التموين

سعر السكر الح

سعر السكر على بطاقات التموين

سعر السكر بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

مخزون السكر

أزمة السكر

اسعار السكر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة