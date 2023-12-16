مسئولو مترو الأنفاق يتفقدون ماكينات TVM بمحطة الشهداء بالخط الأول

كتب سيد الخلفاوى

تفقد صباح اليوم المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو يرافقه المهندس خالد صبره رئيس مجلس الإدارة ، محطة الشهداء لمتابعة تشغيل ماكينات الصراف الآلي TVM بعد تركيبها وتشغيلها بمحطات المترو بالخط الاول والثانى ، جاء ذلك فى إطار توجيهات الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل بضرورة تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى و لتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر من خلال وضع خطة لميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تقدم للجمهور و تم تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الإشتراكات و شحن محفظة التذاكر.

وتم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات والتى تتميز بسهولة الإستخدام من خلال شاشة سهلة الإستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الإختيار ، و تتيح الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات التالية :-

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة الغير مخفظه حتى 10 تذاكر فى العملية الواحدة .

- بيع وشحن محفظة التذاكر .

- تجديد اشتراكات الجمهور و إعادة شحن محفظة التذاكر .

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 _ 10 _ 20 _ 50 _100 _ 200 جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه و نصف جنيه .

كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة إستخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الإلتزام بهم فى محطات الخروج .

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويساهم فى رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى .

وشارك بالجولة المهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس الشركة للهندسة الكهربائية والميكانيكية و المهندس مصطفى فاضل مساعد رئيس الشركة للتشغيل بالخط الثاني و الأستاذ أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة و الأستاذ محمد الجرف مدير عام إيرادات الركاب بالخطين الأول والثاني والأستاذ أشرف طاحون مدير عام تنفيذى إيرادات الركاب بالخط الثاني و الأستاذ إيهاب سلامة مدير عام تنفيذي إيرادات الركاب بالخط الأول و المهندس تامر عمر مدير عام المحطات بالخط الأول و المهندس حسام صلاح مدير عام المحطات بالخط الثاني و اللواء حسام رشدى مدير عام الأمن بالشركة و العميد ياسر عبدالله وكيل إدارة الأمن و عدد من قيادات الشركة و المهندسين و الفنيين العاملين بالشركة .

وختاما ناشد" أحمد عبدالهادي بكير " المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .