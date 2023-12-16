الأوقاف: صكوك الإطعام تجاوزت 206 آلاف صك بزيادة 92 ألفا عن العام الماضى

جدير بالذكر أن مشروع صكوك الإطعام لهذا العام ممتد حتى 31/ 12/ 2023م، علما بأن الوزارة قررت صرف اثابة ستشمل كل من يتجاوز إجمالي ما تم جمعه في مديريته في العام الماضي قبل انتهاء مدة التصريح بالجمع في 31/ 12/ 2023م.

وكانت قالت وزارة الاوقاف إن حصيلة صكوك الإطعام التي تقوم عليها الوزارة تجاوزت 150 ألف صك لأول مرة في تاريخ المشروع بزيادة أكثر من 35 ألف صك عن العام الماضي.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ ألف جنيه لكل مدير مديرية تجاوز تحصيلها اليوم الجمعة 10 نوفمبر ألف صك ، وهي مديريات: القاهرة والإسكندرية والجيزة ، موجهًا بصرف إثابة تشجيعية لكل من يسهم بجهد متميز في الفترة المتبقية من المدة المقررة للمشروع هذا العام، والتي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2023م.